David Justice, primer exesposo de Halle Berry, habló abiertamente sobre su matrimonio con la actriz y por qué decidió ponerle fin en 1996. El exjugador de béisbol, de 59 años, recordó su experiencia en el podcast “All the Smoke” de Matt Barnes, donde contó detalles de su relación.

Justice explicó que, en ese entonces, él tenía una visión muy limitada de lo que debía ser una pareja, en gran parte influenciada por su crianza en el Medio Oeste de Estados Unidos. Creía que una esposa debía cumplir con ciertos roles tradicionales y su idea del matrimonio estaba marcada por esas ideas.

“En mi mente, una esposa en ese momento debía cocinar, limpiar, ser tradicional, ¿sabes?”, relató. Fue así como comenzó a cuestionarse si Berry era la mujer con la que quería tener hijos y formar una familia. “En ese momento, como joven, ella no cocina, no limpia, no parecía muy maternal, y empezamos a tener problemas”, recordó.

El exjugador de béisbol reveló que sus ideas sobre el matrimonio estaban influenciadas por su crianza en el Medio Oeste y que comenzó a cuestionarse si Berry era la persona con la que quería formar una familia. (Foto: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection vía Getty Images) / Ron Galella, Ltd.

El exatleta también mencionó que sus apretadas agendas contribuyeron al distanciamiento. “Pasábamos mucho tiempo separados porque ella estaba filmando películas en este país, en aquel otro. Y honestamente, probablemente habríamos podido lograrlo si hubiera sabido sobre la terapia. Si hubiéramos sabido de terapia, probablemente lo habríamos conseguido”, reconoció.

Aunque asegura que no tenían problemas graves, reconoce que su inexperiencia jugó un papel importante. “Era joven y solo había tenido una relación seria antes que ella”, confesó. Además, no estaba seguro de que su “corazón estuviera realmente en ello” cuando Berry le propuso casarse tras apenas cinco meses de noviazgo.

“Dije ‘OK’ porque no podía decir que no. ¿Quién iba a decir que no en ese momento? No quería hacerla sentir mal”, señaló.

Justice mencionó que sus apretadas agendas y la falta de conocimiento sobre terapia contribuyeron al distanciamiento, aunque no tuvieron problemas graves. (Foto: ALL THE SMOKE / YouTube)

Justice recordó que la atención negativa hacia ellos no llegó hasta que él decidió dejarla en 1996. Berry y Justice se casaron en enero de 1993, se separaron en febrero de 1996 y su divorcio se concretó en junio de 1997.

Según el portal Page Six, la actriz pidió por aquel entonces una orden de restricción alegando temor por su “seguridad personal y bienestar”, acusación que Justice negó diciendo que no representaba “ninguna amenaza” para ella.

La pareja se casó en 1993, se separó en 1996 y se divorció en 1997. Berry posteriormente tuvo otras relaciones y dos hijos. (Foto: Kevin Mazur Archive 1 / WireImage vía Getty Images) / Kevin.Mazur

Tras la ruptura, Berry se casó con el cantante Eric Benét de 2001 a 2005 y con el actor Olivier Martinez de 2013 a 2016.

Actualmente está en pareja con el músico Van Hunt. Tiene dos hijos: Nahla, de 17 años, con su expareja Gabriel Aubry, y Maceo-Robert, de 11, con Martinez.

Lo que debes saber sobre Halle Berry

Halle Berry, reconocida actriz y exmodelo estadounidense, inició su camino en el mundo del espectáculo participando en concursos de belleza. Aquella primera etapa le abrió las puertas a la televisión y, poco después, al cine, donde comenzó a destacar a finales de la década de 1980. Con el tiempo, su talento y su carisma frente a la cámara la consolidaron como una de las figuras más admiradas de Hollywood.

Su filmografía incluye títulos que marcaron su carrera, entre ellos Monster’s Ball —papel que le valió el Óscar a Mejor Actriz en 2002—, el filme de James Bond Die Another Day, así como Catwoman, Gothika, la saga X-Men y John Wick: Chapter 3 – Parabellum. Cada personaje reforzó su versatilidad, moviéndose con soltura entre el drama, la acción y el suspenso.

A lo largo de los años, ha recibido reconocimientos como el Globo de Oro, el Emmy y el SAG Award. Más allá de los premios, Berry es vista como un referente para las actrices afroamericanas, al haber derribado barreras en una industria que durante décadas ofreció pocas oportunidades a las mujeres de color.

