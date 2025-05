Han pasado 20 años desde que “Alegrijes y rebujos” se estrenó en la televisión mexicana, pero para Miguel Martínez, ver imágenes de aquel proyecto sigue siendo una experiencia profundamente emotiva. “Se me enchina la piel”, confiesa con sinceridad en una entrevista con People en Español al recordar esos primeros pasos en la actuación. Tenía apenas 11 años cuando protagonizó esa telenovela infantil que lo catapultó a la fama y lo marcó para siempre.

Hoy, con 34 años y dos décadas de carrera a sus espaldas, el actor y cantante mira hacia atrás con orgullo y gratitud. Siente que ha crecido no solo en lo profesional, sino como ser humano, y que ese niño que alguna vez soñó con actuar estaría feliz de ver en lo que se ha convertido. “Creo que sí sería esa figura que le gustaría llegar a ser, con valores, con amor por lo que hace”, afirma con convicción.

Miguel Martínez cuando fue parte de la telenovela "Alegrijes y rebujos" (Foto: Televisa) ×

UN COMIENZO QUE DEJÓ HUELLA

Para Miguel, “Alegrijes y rebujos” fue mucho más que un debut. Fue la puerta de entrada a un mundo nuevo y emocionante, donde cada día era una aventura. “Nunca se va a comparar con el primero de todos, con eso que lo hace todo tan especial cuando todo era nuevo”, recuerda con nostalgia. El personaje, el ambiente del set, los compañeros… todo fue parte de una experiencia que lo marcó profundamente.

Ese proyecto no solo le dio popularidad entre el público infantil de la época, también le permitió descubrir su verdadera vocación. Desde entonces, su vida ha girado en torno a la actuación y la música, disciplinas que ha seguido cultivando con dedicación.

CON LOS PIES BIEN PUESTOS EN LA TIERRA

A lo largo de estos años, Miguel ha sabido mantenerse firme y con los valores que lo caracterizan. No ha buscado protagonizar escándalos ni ha estado envuelto en polémicas. “No he sido una persona conflictiva… creo que he sido amoroso con todas las personas que se han cruzado por mi camino”, explica.

Ese enfoque le ha ganado el cariño del público. La gente lo reconoce en la calle, le sonríe, le pide fotos e incluso le hace regalos. Para él, esos gestos espontáneos dicen mucho más que cualquier premio o reconocimiento. “La gente me ve con gusto, me siente familiar”, asegura, y eso lo emociona profundamente.

UN REGRESO CARGADO DE NOSTALGIA: PAPÁS POR CONVENIENCIA

Actualmente, Miguel forma parte del elenco protagónico de “Papás por conveniencia”, un melodrama que se transmite en horario estelar por Univision. La historia ha sido especial para él, no solo por el contenido, sino porque le ha permitido reencontrarse con antiguos compañeros de telenovelas infantiles como Martín Ricca, Daniela Luján y María Chacón.

Ese reencuentro con María Chacón, en particular, tuvo una carga emocional significativa, ya que fue su compañera en Alegrijes y rebujos. “Desde que supimos que íbamos a ser nosotros, nos emocionamos mucho… lo disfrutamos de verdad a cada momento”, comparte. La conexión entre ambos sigue tan fuerte como cuando eran niños, lo que se nota en pantalla y fuera de ella.

Miguel Martínez lleva más de 20 años de trayectoria como actor (Foto: Miguel Martínez / Instagram) ×

“PAPÁS POR SIEMPRE”

Ya se encuentra grabando en México la segunda temporada de esta producción, ahora titulada “Papás por siempre”. El ambiente en el set, según cuenta, es cálido, divertido y lleno de recuerdos compartidos. Más que una serie, se ha convertido en una oportunidad para revivir la camaradería de la infancia, pero desde una nueva perspectiva, con más madurez y experiencia.

Trabajar con amigos de toda la vida ha sido un regalo inesperado. Miguel lo vive con gratitud, entendiendo que no es común tener una segunda vuelta tan simbólica en esta industria. “Ha sido muy bonito poder reencontrarme con ellos y pasar otra vez momentos de esos que me voy a llevar para la vida”, dice con una sonrisa.