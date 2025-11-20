Kevin Spacey reveló que actualmente no tiene un hogar fijo, ocho años después del escándalo de agresión sexual que dañó gravemente su carrera. El actor contó en una nueva entrevista que perdió la casa en la que vivió durante 12 años, ubicada en Baltimore, Maryland. Desde entonces, su vida se volvió inestable.

“Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs”, dijo en conversación con The Telepgraph. “Voy a donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que estoy tratando de explicar”.

En 2017, cuatro hombres acusaron a Spacey de haber cometido conductas sexuales inapropiadas entre 2004 y 2013, periodo en el que el actor era director artístico del histórico teatro Old Vic de Londres.

Fue procesado por nueve cargos, entre ellos agresión sexual y obligar a una persona a participar en actividades sexuales sin consentimiento, aunque Spacey siempre negó las acusaciones.

El actor perdió su casa en Baltimore debido a los altos costos legales derivados de su escándalo de 2017, pese a haber sido absuelto de todos los cargos. (Foto: Justin Tallis / AFP) / JUSTIN TALLIS

El actor de la aclamada ‘House of Cards’ fue declarado inocente en julio de 2023 y absuelto de los nueve cargos. Además, ganó en 2022 el juicio por abuso sexual presentado por el actor Anthony Rapp; sin embargo, el impacto económico fue devastador.

“Los costos durante estos últimos siete años han sido astronómicos”, confesó el ganador del Oscar. “He tenido muy poco entrando y todo saliendo”.

Spacey aseguró que, pese a todo, intenta seguir adelante. “Uno lo supera. De formas extrañas, siento que estoy de vuelta a donde empecé, que era simplemente ir a donde había trabajo”, señaló, confesando que todas sus pertenencias están en almacenamiento y que espera, si la situación mejora, poder elegir un lugar definitivo donde establecerse.

Aun así, el actor mantiene esperanza en volver a los estudios de grabación por todo lo alto.

Asegura que está retomando trabajos y que personas influyentes quieren ayudarlo a regresar a la industria. (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP) / HENRY NICHOLLS

“Estamos en contacto con personas extremadamente poderosas que quieren que vuelva a trabajar”, aseguró. “Y eso ocurrirá en su debido momento. Pero también diré que creo que la industria está esperando recibir permiso de alguien con enorme respeto y autoridad”.

Añadió que si directores como Martin Scorsese o Quentin Tarantino llamaran a su representante, “todo estaría resuelto”.

En los últimos meses, Spacey retomó algunos proyectos. Su última película fue el thriller italiano The Contract (2024) y tiene varias cintas en producción, incluido un filme de ciencia ficción que también dirige.

Spacey mantiene la esperanza de recuperar estabilidad y volver a establecerse en un lugar propio. (Foto: CARLOS JASSO / AFP) / CARLOS JASSO

Además, presenta su espectáculo unipersonal Kevin Spacey: Songs & Stories, que recientemente llevó a escena en Chipre.

“Los últimos siete años me han dado la oportunidad de reflexionar”, comentó. “Quería ver si podía volver a subirme al escenario y cantar para ganarme la cena”.

En junio, el actor recibió un premio honorífico a la trayectoria en el Festival de Cannes.

Durante su discurso, afirmó que había superado los años difíciles “no enojado, no amargado, no resentido, sino más presente, más amoroso, más comprensivo y más dispuesto a perdonar que nunca en mi vida”.

Cuáles son los papeles más destacados de Kevin Spacey

Kevin Spacey se hizo de una gran reputación en Hollywood gracias a sus papeles de personajes complejos y moralmente ambiguos, destacándose en el género del thriller y el drama. Sus interpretaciones más aclamadas por la crítica le valieron dos Premios Óscar.

El primero fue por su papel de Roger ‘Verbal’ Kint en el thriller “Sospechosos habituales” (1995), un rol que lo llevó a la fama por su giro final. Su segundo y más grande reconocimiento llegó con el Óscar a Mejor Actor Principal por interpretar a Lester Burnham en “American Beauty” (1999), donde encarnó a un hombre en crisis de mediana edad.

Spacey también alcanzó el éxito en la televisión con su rol protagónico como Francis Underwood en la serie “House of Cards” (2013-2017). Allí, interpretó a un político despiadado y ambicioso que manipulaba su camino hacia la Casa Blanca, estableciendo una de las actuaciones más memorables de la televisión moderna.

Otros papeles notables incluyen al detective en “L.A. Confidential” (1997) y al escalofriante asesino John Doe en “Seven” (1995).

