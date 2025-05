Kourtney Kardashian y Travis Barker no son una pareja común, y su historia de amor tampoco lo ha sido. Tres años después de haberse dado el “sí, quiero” en un juzgado de Santa Bárbara, la estrella de reality decidió conmemorar ese día tan especial con un gesto que emocionó a sus seguidores.

Kourtney, de 46 años, publicó una serie de fotos inéditas tomadas durante su boda civil en 2022, acompañadas por un breve y simbólico pie de foto: “Novia de la corte”.

Las imágenes muestran a la fundadora de Lemme luciendo un minivestido blanco con detalle de corazón, guantes sin dedos y un velo que caía suavemente sobre su melena castaña, justo antes de convertirse legalmente en la esposa del baterista de Blink-182.

La ceremonia legal en Santa Bárbara fue una de las tres partes que compondrían el camino hacia su unión definitiva. Todo quedó documentado en el especial de Hulu Til Death Do Us Part Kourtney & Travis, donde la pareja explicó que la decisión de casarse en California fue impulsada por el deseo de incluir a sus seres queridos más cercanos.

Kourtney Kardashian compartió una serie de fotos de su boda en Santa Bárbara con Travis Barker. | Crédito: Instagram kourtneykardash ×

Ni la abuela de Kourtney, MJ, ni el padre de Travis, Randy, podían viajar hasta Italia para la gran celebración, así que decidieron realizar esta boda íntima en su honor.

“Mi abuela y tu padre estaban allí, los únicos presentes porque no podían volar a Italia”, recordó Kourtney en el programa, mientras Travis agregó: “Fue una boda tan tradicional como cualquier otra. Todo: el coche, el Cadillac descapotable, las latas en el coche… Santa Bárbara fue especial”.

Una semana después, la pareja protagonizó una de las bodas más lujosas del año en la Riviera Italiana, rodeados de familiares y amigos, con la colaboración de Dolce & Gabbana.

Kourtney Kardashian compartió una serie de fotos de su boda en Santa Bárbara con Travis Barker. | Crédito: Instagram kourtneykardash ×

Los invitados se alojaron en superyates de lujo y villas frente al mar, mientras Kourtney caminaba al altar con un minivestido de corsé y un dramático velo diseñado por la casa de moda. Travis, por su parte, vestía un elegante traje negro del mismo diseñador.

Entre rosas rojas y un ambiente de cuento, la pareja intercambió votos frente a sus seis hijos, fruto de relaciones anteriores. Mason, Reign y Penelope por parte de Kourtney; Landon, Alabama y Atiana por parte de Travis. La familia se amplió aún más con la llegada de su hijo en común, Rocky, en noviembre de 2023.

El broche de oro a aquella celebración italiana fue musical: Andrea Bocelli y su hijo Matteo interpretaron temas como “I Found My Love in Portofino”, “Can’t Help Falling in Love” y “Fall on Me”, acompañando un momento que ya forma parte de la historia pop y sentimental de los Kardashian.