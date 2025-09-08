Si hay algo que en los últimos meses viene acaparando la atención es el mediático juicio de Daddy Yankee con su exesposa Mireddys González. Desde que se separaron, el drama legal ocupó más de un titular y, actualmente, ella intenta frenar una demanda en su contra por 12 millones de dólares. Si bien el conflicto agregó un nuevo episodio, hoy DY está enfocado no solo en su crecimiento personal sino también en darle un importante impulso al fútbol boricua. Aquí te cuento los detalles y el gran papel que tiene el cantante en esta iniciativa.

Si bien Ramón Luis Ayala Rodríguez ​​anunció su retiro de los escenarios en 2022, el artista será un invitado estelar durante la Semana Billboard de la Música Latina 2025 como parte del panel exclusivo “El Poder de la Reinvención”. El evento se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en el histórico Fillmore Miami Beach.

Mientras llega este importante acontecimiento donde reflexionará sobre su carrera legendaria, la evolución de su arte y cómo prepara su próximo capítulo musical bajo el nombre de DY, su nueva identidad artística tras el conflicto legal con su exesposa que lo obliga a compartir ganancias por su antiguo nombre, el intérprete de tema “Sonríele” hizo un importante anuncio en favor de los jóvenes futbolistas en su país natal, Puerto Rico.

El reguetonero lanzó un proyecto para fomentar el deporte en su país natal. (Foto: @fpfpuertorico / Instagram)

Daddy Yankee impulsa el fútbol en Puerto Rico

El reguetonero lanzó un proyecto para fomentar el deporte junto a la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) y la empresa Multinational. En un comunicado el presidente de la FPF, Iván Rivera, dijo que el acuerdo tendrá vigencia para las temporadas 2025, 2026,2027 y 2028.

Con esto buscan generar un verdadero impacto a través de actividades conjuntas, apoyo directo a las selecciones nacionales y promoción de valores compartidos entre la Federación, el sector empresarial y la comunidad deportiva.

DY, Multinational y la FPF se preparan para involucrase con actividades en el amistoso entre Puerto Rico y la Selección Argentina. (Foto: @fpfpuertorico / Instagram)

DY se prepara para el choque con Argentina

DY, Multinational y la FPF, estarán involucrados en el amistoso que su combinado disputará ante la Selección de Argentina en Chicago el 13 de octubre. Su participación será activa durante las previas, el partido y después del encuentro y con esto darán el puntapié inicial a diversas actividades en conjunto que engloba este convenio, pero que aún se mantienen en reserva.

