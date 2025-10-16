Parece que la amistad entre Blake Lively y Taylor Swift atraviesa uno de sus peores momentos. Aunque el portal de rumores DeuxMoi aseguró recientemente que las artistas habían tenido una “reunión discreta”, fuentes cercanas a ambas aseguran que eso no es cierto. De acuerdo con el portal Page Six, las dos estrellas no han tenido ningún tipo de acercamiento en meses.

“No han tenido ningún contacto”, dijo una fuente al medio, confirmando que la relación se enfrió varios meses atrás, desde que comenzó el conflicto legal entre Lively y el director de ‘It Ends With Us’, Justin Baldoni.

Otro informante también confirmó que las ex mejores amigas no se han visto ni hablado desde entonces, aunque evitó dar detalles sobre las fechas.

Durante años, Lively y Swift fueron inseparables. Eran vistas frecuentemente cenando juntas o apoyándose mutuamente en eventos públicos. Todo cambió cuando, en diciembre de 2024, Lively presentó una demanda contra Baldoni por presunto acoso sexual, incumplimiento de contrato y represalias.

Un mes después, Baldoni respondió con una contrademanda de 400 millones de dólares, acusando a la actriz de extorsión y difamación.

En esa contrademanda, el director alegó que Lively había usado su amistad con Swift como arma, revelando mensajes en los que la actriz se refería a su esposo, Ryan Reynolds, y a la cantante como sus “dragones”.

“El mensaje no pudo haber sido más claro”, decía la denuncia. “Baldoni no solo estaba tratando con Lively. También enfrentaba a los ‘dragones’ de Lively: dos de las celebridades más influyentes y ricas del mundo, que no temen complicarle las cosas.”

El documento también mencionaba un encuentro en el penthouse de Lively y Reynolds en Nueva York, donde supuestamente estuvo presente una amiga “muy cercana”, que Baldoni identificó como Swift.

Según él, ambos elogiaron los cambios que Lively había hecho al guion de una escena. “Realmente me encanta lo que hiciste. Ayuda mucho. Lo hace más divertido e interesante. (Y habría sentido lo mismo sin Ryan o Taylor)”, escribió Baldoni en un mensaje de texto.

Sin embargo, fuentes cercanas a Swift afirmaron que la cantante se sintió “utilizada” por su amiga. “Taylor realmente desearía que Blake no la hubiera involucrado en toda esta situación”, dijo un informante en febrero. “Han sido amigas durante años y Taylor valora las amistades genuinas, pero no puede evitar sentirse usada.”

Otro contacto agregó en agosto que Swift “seguirá furiosa por cómo Blake usó su nombre para ganar influencia en su conflicto con Justin”.

Mientras la demanda de Lively sigue activa, Swift se enfoca en su nuevo álbum The Life of a Showgirl y en su relación con Travis Kelce. (Foto: New Heights / YouTube)

En septiembre, documentos obtenidos por el mismo medio aseguraban que Swift había aceptado declarar en el caso, algo que sus abogados negaron.

“Mi clienta no aceptó una deposición”, escribieron. “Pero si se le obliga a hacerlo, su agenda permitiría el tiempo requerido durante la semana del 20 de octubre.”

Aunque el juez desestimó la contrademanda de Baldoni en junio, la de Lively sigue activa. Mientras tanto, Swift continúa centrada en su carrera: acaba de lanzar su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’ y fue vista apoyando a su prometido Travis Kelce en los partidos de los Kansas City Chiefs.

