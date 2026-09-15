Taylor Swift y Tom Cruise llamaron la atención durante el partido que los Kansas City Chiefs disputaron el lunes contra los Denver Broncos. Ambos fueron captados en una suite del Arrowhead Stadium mientras mantenían una conversación que rápidamente despertó la curiosidad de los espectadores y usuarios de redes sociales.

La escena cobró todavía más interés después de que una especialista en lectura de labios analizara las imágenes. Según su interpretación, la cantante y el actor intercambiaron varias frases, aunque algunas partes del diálogo resultan difíciles de identificar con absoluta claridad.

¿Qué habría dicho Taylor Swift a Tom Cruise?

La profesional consultada por el Irish Star interpretó que Swift habría hablado sobre el público presente en el estadio. De acuerdo con su lectura, la cantante dijo: “Es la estructura de toda la infraestructura del público, eso es lo que me encanta de una manera positiva”.

La frase resulta poco habitual y el propio reporte advierte que el intercambio no fue completamente fácil de descifrar.

Después, según la especialista, Cruise habría respondido con una frase todavía más llamativa: “Puede que no lo sepas, pero tienes un trabajo”. Swift habría reaccionado dejando su bebida y asintiendo mientras escuchaba al actor.

El diálogo continuó con otra frase atribuida a Cruise: “Le dije que se quedara con uno y que es la última vez”. Swift volvió a asentir, pero las imágenes no permiten establecer con certeza a quién o a qué se refería el actor cuando hizo ese comentario.

Una especialista en lectura de labios aseguró haber identificado algunas frases del intercambio. (Foto por DAVID EULITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

El otro momento viral de Taylor Swift

La conversación no fue el único momento de Swift que generó especulaciones durante el encuentro. Otro video difundido en redes mostró a la cantante reaccionando con intensidad después de una jugada de Travis Kelce, lo que llevó a algunos usuarios a interpretar que estaba diciéndole a la transmisión de ESPN que dejara de mostrarla.

Sin embargo, el lector de labios certificado Jeremy Freeman ofreció una interpretación diferente al New York Post. Según él, Swift habría dicho: “Oh, está libre, oh, está libre, quítate de encima”, mientras reaccionaba a una jugada de seis yardas protagonizada por su esposo.

La última palabra habría sido “jeez”, aunque el experto señaló que no podía estar completamente seguro porque la cámara se alejaba.

Así, dos videos de la misma noche terminaron siendo analizados a partir del movimiento de los labios de la cantante. En ambos casos, las interpretaciones deben tomarse con cautela, ya que no existe una confirmación pública de Swift o Cruise sobre el contenido exacto de su conversación.

Taylor Swift y Tom Cruise estuvieron juntos en el palco

Swift acudió al partido para apoyar a su esposo Travis Kelce en su primer encuentro de la temporada después de la boda de ambos en julio. Cruise también estuvo presente y compartió la suite con la cantante, además de otros integrantes de la familia, entre ellos Donna Kelce y el padre de Swift, Scott Swift.

Los Chiefs terminaron imponiéndose 31-10 a los Broncos, en un partido que marcó el regreso de Kelce a la competición tras su boda con Swift. La cantante, de 36 años, acompañó al ala cerrada desde uno de los palcos del estadio y apareció vestida con un atuendo de cuadros rojos y blancos.

La presencia de Cruise junto a Swift y los videos de ambos momentos hicieron que la noche generara conversación más allá del resultado deportivo.

Mientras una especialista intentó reconstruir el diálogo entre las dos estrellas, otro experto ofreció una interpretación distinta sobre la reacción de Swift ante una jugada de su esposo. Por ahora, el significado exacto de algunas de esas frases continúa sin confirmarse públicamente.