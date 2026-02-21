La salsa perdió a uno de sus nombres más influyentes. El fallecimiento de Willie Colón, conocido como el legendario “Malo del Bronx”, fue confirmado por su familia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. El artista, de 75 años, había sido internado días antes en un hospital de Nueva York debido a complicaciones respiratorias, situación que generó preocupación entre sus seguidores y figuras de la música latina. Con su partida, se cierra un capítulo fundamental en la historia de la salsa.

¿De qué murió Willie Colón?

En los días previos a su fallecimiento, comenzaron a circular reportes sobre el estado de salud de Willie Colón, que indicaban que había sido trasladado de urgencia a un hospital en Nueva York. La información generó inmediata preocupación en el mundo de la salsa y entre sus seguidores.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Rubén Blades, quien publicó el 20 de febrero el siguiente mensaje: “Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación.”

WILLIE COLON

Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio.

No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta… — Rubén Blades (@rubenblades) February 20, 2026

El mensaje evidenciaba la preocupación del entorno artístico ante la delicada situación médica del trombonista. Días después, su familia confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial, en el que señalaron que el músico partió en paz, rodeado de sus seres queridos.

Willie Colón deja un legado imborrable en la historia de la salsa y la música latina. | Foto: EFE

La familia confirmó la noticia con un mensaje cargado de emoción: “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

El texto destaca que el artista murió acompañado de sus seres queridos, subrayando el legado que deja a través de su obra.

Comunicado del fallecimiento de Willie Colón. | Crédito: Facebook Willie Colón

Una figura clave de la salsa

Nacido en Nueva York y criado en el Bronx, Colón se convirtió en una de las figuras más representativas de la salsa y del movimiento musical latino que marcó las décadas de 1970 y 1980. Fue parte esencial de la histórica agrupación Fania All-Stars, proyecto que llevó la salsa a escenarios internacionales y consolidó el género como fenómeno global.

A lo largo de su carrera colaboró con grandes exponentes, entre ellos Rubén Blades, con quien desarrolló una alianza artística desde la década de 1970 que dejó discos emblemáticos y canciones convertidas en clásicos.

Rubén Blades y Willie Colón formaron una de las duplas más influyentes en la historia de la salsa. | Crédito: Facebook Willie Colón

El legado del “Malo del Bronx”

Más allá de su estilo irreverente y su personalidad directa, Willie Colón fue un innovador. Como trombonista y productor, aportó un sonido robusto que redefinió la salsa urbana. Sus arreglos, su visión musical y su capacidad para narrar historias sociales a través de la música lo colocaron en un lugar privilegiado dentro del género.

Su muerte no solo enluta a la comunidad salsera, sino también a generaciones que crecieron escuchando su música. Hoy, colegas, amigos y fanáticos recuerdan al artista que convirtió el trombón en protagonista y que ayudó a llevar la salsa del barrio a los grandes escenarios del mundo.

La partida de Willie Colón deja un vacío profundo, pero su legado permanece vivo en cada acorde, en cada letra y en cada canción que seguirá sonando como testimonio de una era dorada de la música latina.

