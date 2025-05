“La casa de los famosos All-Stars” trajo de vuelta a varios personajes conocidos que formaron parte de anteriores temporadas, pero también incluyó nuevos talentos entre los que destaca Carlos Antonio Cruz, más conocido como Caramelo, quien con su forma de ser se ha robado el cariño de la gente; y no es para menos, pues cada vez que volvió del zoom, lo primero que hizo fue dar gracias a Dios, para posteriormente dirigirse a su público. Precisamente, el hecho de ser agradecido y no olvidar de dónde viene ha sido alabado por la audiencia, que reconoce todo el camino que recorrió para llegar a donde está. Por ese motivo, conoce la inspiradora historia de este dominicano, que ser un repartidor en Nueva York pasó a convertirse en una estrella de reality.

LA INSPIRADORA HISTORIA DE CARAMELO

Carlos Antonio Cruz nació en Dajabón, una ciudad fronteriza de República Dominicana, que limita con Haití. Su apodo de Caramelo se lo ganó a pulso – según aseguró – por el “flow y swing” que tiene. “Soy un joven que viene de una familia con un rancho y ganado”, señaló en la entrevista “Tú x Tú” de “La casa de los famosos All-Stars”

Al cumplir 18 años, él y su hermano menor, de 17, decidieron dejar su país y emigrar a Estados Unidos, exactamente a Nueva York. “Nosotros llegamos y vivíamos solos. Pasamos muchas Navidades, muchos Año Nuevo en los cuales estábamos solos, pero siempre extrañando a la familia de nosotros en República Dominicana. Pasé muchas cosas sí, pero siempre con la frente en alto de que los viejos míos se sientan orgullosos porque nunca fui a la cárcel, no caí en las drogas y eso me hace sentir superbién”, relató.

Debido a que tenía que conseguir dinero para sostenerse en un lugar lejos de los suyos comenzó a trabajar; y aunque se hizo conocido como repartidor de paquetes, algo que lo llevó a ser convocado al reality de Telemundo, contó con orgullo que antes tuvo otros oficios.

“Antes de entregar paquetes, yo era carnicero. Después recogía metales en las calles de Nueva York, me metía a los contenedores de basura. Cuando entro a la paquetería, yo solo empecé normal siendo yo, y muchas personas empezaron a grabarme y me decían: ‘Oye, tú tienes talento, yo veo algo en ti’. Y nunca me vi venir llegar tan lejos”, manifestó.

Pese a que muchos lo veían como alguien que tenía un brillo especial, él ni se imaginaba lo que el destino le tenía preparado.

Caramelo comenzó a hacerse conocido porque varias personas que caminaban por las calles de Nueva York lo grababan mientras trabajaba con mucha energía y con una gran sonrisa, por lo que subían los clips a sus redes sociales; fue así que cuando alguien lo veía, le pedía tomarse fotos. Tanto fue el furor que causó que incluso llegó al Show de Jennifer Hudson con su característico uniforme de repartidor.

Tras ello, fue convocado a “La casa de los famosos All-Stars”, donde poco a poco se ganó el respaldo de los televidentes, esto gracias a su personalidad. “Antes de venir a la casa, soñé a mi abuela [fallecida] sentada aplaudiéndome. Yo me preguntaba: ‘¿Será que me va a pasar algo bueno? Todavía sigo aquí en el show”, señaló.

