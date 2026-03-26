Si hay alguien que se viene preparando para sobrevivir a un posible ‘fin del mundo’, ese sin duda es Josh Duhamel. El actor recordado por la saga ‘Transformers’ y múltiples comedias románticas se ha tomado muy en serio la labor de proteger a su familia y para eso compró hace algún tiempo una cabaña aislada, rodeada de naturaleza y muy lejos de Hollywood, a la que él mismo llama su refugio del “día del juicio final”. Y es que afirma estar listo en un 72% para un apocalipsis zombie, pero hay algo a lo que le teme mucho más y aquí te lo explico. En esta nota te cuento lo que está haciendo desde una zona rural de Minnesota para intentar sobrevivir si un desastre global llegara a ocurrir, y no se trata de la escena de una producción cinematográfica, sino de la realidad que afronta hoy en día.

Una cabaña en el “fin del mundo” para sobrevivir al caos

El actor, cuya nueva película ‘Preschool’, una comedia sobre las presiones que existen en las grandes ciudades para conseguir que los niños entren en los mejores programas de aprendizaje temprano, se estrena en el Festival de Cine de Fargo en Dakota del Norte, conversó con Fox News sobre cómo este caso se volvió personal ya que “acabamos de pasar por esto con mi hijo de dos años” y afirmó que “los padres harían cualquier cosa para darle a sus hijos una ventaja en la vida”; sin embargo, sus revelaciones ya le dieron la vuelta al mundo porque dio detalles de su lugar ideal para el fin del mundo, en el que viene trabajando arduamente.

Con su característico humor, Duhamel calcula que está “preparado en un 72%” para enfrentar un apocalipsis zombie. (Foto: @joshduhamel / Instagram)

Al ser consultado si se sentía desconectado del estilo de vida de Hollywood en Minnesota, la estrella de “Ransom Canyon” respondió: “Ese es el punto. Intento desconectarme de él, porque la verdad es que cuanto más vivo en el mundo real, más influye en mis decisiones artísticas”.

Fue ahí donde dio más detalles de su nuevo estilo de vida en una cabaña aislada: “No quiero convertirme en Jack Nicholson de ‘El Resplandor’. Así que necesito volver y reconectarme con el mundo real de vez en cuando, pero, ya sabes, en general, podría vivir perfectamente ahí fuera”.

Ahí comparte gratos momentos con sus dos hijos Shepherd, de 2 años, con su esposa Audra Mari, y Axl, de 12 años, con su exesposa Fergie. Este último “tiene la oportunidad de ver las dos caras de la moneda (…) Está en Los Ángeles, pero también pasa mucho tiempo en la cabaña, así que puede salir y ver el mundo como yo lo veía de niño”, explicó Duhamel.

En su cabaña almacena comida, agua, herramientas y todo tipo de recursos para intentar sobrevivir si un desastre global llegara a ocurrir. (Foto: @joshduhamel / Instagram)

“Estoy preparado en un 72% para un apocalipsis zombie”

“Cada año me preparo un poco mejor (…) Pero parte de la diversión reside en el proceso de descubrirlo todo, en ver qué hay de nuevo y lo mejor. Ahora le tengo menos miedo a los zombis y más a los robots con IA. No sé si algún día podremos protegernos completamente de lo que se avecina, pero al menos espero poder apagar todos los dispositivos y aislarnos del mundo si es necesario”, agregó.

Más allá del fin del mundo, Duhamel deja a los zombies a un lado y apunta a otra amenaza: los robots con inteligencia artificial. El actor ha dicho que le preocupa un futuro en el que máquinas cada vez más autónomas, con capacidades avanzadas de decisión, puedan salirse de control.

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