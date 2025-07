Luego de haberte contado que Pamela Anderson recibió un consejo de Priscilla Presley antes de grabar ‘The Naked Gun’, te digo que nuevamente la estrella de ‘Baywatch’ ha llamado la atención, pero esta vez porque se prononció sobre la oportunidad que tuvo de mostrar su pasión por el jazz en la mencionada película, donde comparte el estrellato con Liam Neeson.

Antes de ir directo al grano, es necesario que sepas que Anderson, en la ya indicada cinta, interpreta a ‘Beth Davenport’, quien se involucra con el teniente del escuadrón de policía de Los Ángeles, ‘Frank Dreblin’ (Neeson), mientras investiga la misteriosa muerte de su hermano.

Precisamente, cuando el caso los llevó a un club privado donde estaba una banda de jazz, ‘Beth’ subió al escenario e interpretó la canción ‘Sassafras Chicken in D’. Ese momento fue especial para Pamela, ya que le gusta bastante el jazz.

Pamela Anderson interpreta a la femme fatale ‘Beth Davenport’ en la película ‘The Naked Gun’. (Foto: Mike Marsland / WireImage / Getty Images)

Tiene experiencia haciendo scat

“Bueno, fui solista de scat (técnica vocal característica del jazz, donde el cantante improvisa melodías y ritmos usando sonidos como “da-ba-dee-da-ba-da” o similares, en lugar de letras). en octavo. Me encanta el jazz. Toco el saxofón y he hecho scat varias veces. Así que, cuando leí eso en el guion, decidí que era el destino. ¿Quién más podría hacerlo? Creo que así fue como me dije: ‘Quizás yo pueda interpretar este papel’”, expresó la artista en diálogo con People.

Pamela Anderson es una actriz y modelo de glamour canadoestadounidense. (Foto: Sebastian Reuter / Getty Images for Paramount Pictures)

“No fue improvisado”

“Me encanta el scat. Estaba preestablecido, no fue improvisado. Y todavía no puedo sacármelo de la cabeza. Todavía lo recuerdo entero, cantando jazz”, agregó Pamela Anderson. Liam Neeson, en tanto, aseguró (también en conversación con el citado medio) que el momento que protagonizó su colega llamó la atención de varias personas. “Recuerdo tu concierto de jazz. Todos estaban pegados al monitor”, aseguró. Ten en cuenta que ‘The Naked Gun’ estará en cines desde el 1 de agosto. Aquí te dejo el tráiler de la cinta.

