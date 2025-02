Mireddys González no deja de dar de qué hablar. En esta ocasión, la aún esposa de Daddy Yankee sorprendió a todos por su singular mensaje en medio de la lucha legal que mantiene con el ‘Big Boss’ por el control de los sellos discográficos El Cartel Records y Los Cangris. ¿Qué puso exactamente? A continuación lo descubrirás.

La mujer, que recientemente, a través de sus abogados Roberto Alonso y Mariel Colón Miró, dejó en claro que apoyó la decisión del padre de sus hijos de contratar a CCG Consultants LLC (una firma de seguridad bancaria dirigida por Carlos Cases Gallardo, quien antes fue jefe del FBI en Puerto Ric), ha llamado la atención por una publicación en la sección de historias de su cuenta de Instagram (@mireddys).

Resulta que ahí la mujer compartió un video de @pastorleonardobailey que habla sobre la importancia de dejar que Dios luche en las batallas de uno. Al difundir el clip, Mireddys dejó en claro que está de acuerdo con lo indicado, razón por la cual varios usuarios no pudieron ocultar su asombro.

Daddy Yankee y Mireddys González decidieron ponerle fin a su matrimonio luego de haber estado casi 30 años juntos. (Foto: Julio Aguilar / Getty Images)

“No te rebajes a una persona que te quiere hacer daño”

“Deja que Dios pelee por ti. Déjalo. No interrumpas el propósito de Dios con tu vida. No te rebajes a una persona que te quiere hacer daño. No cometas ese error. Recuerda que tu naturaleza cristiana es diferente a la naturaleza del hombre, que no tiene a Dios en su corazón”, se escucha al inicio del video.

La todavía esposa de Daddy Yankee, Mireddys González, compartió un video en la sección de historias de su cuenta de Instagram, donde se habla de dejar a Dios que pelee la batalla de uno. (Foto: @mireddys / Instagram)

“El que no tiene a Dios, tiene odio, rencores, raíces de amargura, resentimiento, deseos de venganza, iras, y muchas de esas cosas controlan la vida de los seres humanos. Nunca caigas tú en esa trampa. Deja tu batalla, tu guerra al Dios de la gloria. Deja que sea Dios el que te defienda. Deja que sea Dios el que pelee siempre por ti”, se recalcó después. Para que veas el clip completo, aquí te lo dejo.

“¿Cuándo se acaba este dolor?”

Cabe mencionar que Mireddys no es la única persona que suele realizar publicaciones en Instagram. Daddy Yankee también lo hace. Justamente, hace poco dio de qué hablar al anunciar su nueva canción, que para muchos, fue un desahogo de su batalla legal con su todavía esposa. “¿Cuándo se acaba este dolor?”, es una pregunta que se hace en el tema.