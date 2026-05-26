En Hollywood pocas cosas parecen intocables. Cada año aparecen nuevas versiones de clásicos que marcaron generaciones, muchas veces con la esperanza de conquistar a un público más joven o aprovechar la nostalgia. Ejemplo hay varios: ‘Ocean’s Eleven’, ‘Scarface’, ‘It’, entre otras. Sin embargo, hay actores que consideran que ciertas películas simplemente no deberían tocarse, y uno de ellos es Tom Hanks. Durante una entrevista realizada en plena promoción de ‘Náufrago‘ en el año 2000, el actor dejó claro que existe una cinta que considera prácticamente sagrada y sobre la cual no quiere tener ninguna participación, ni siquiera recibir una llamada para discutir un posible remake.

La reacción de Hanks sorprendió porque fue mucho más contundente de lo habitual en la industria. Cuando un periodista le preguntó si aceptaría protagonizar una nueva versión de una famosa comedia fantástica de los años cincuenta, el actor respondió sin rodeos: “Es como decir que vamos a hacer una nueva versión de ‘¡Qué bello es vivir!’ ¿Para qué? Déjenla en paz”.

Después remató con una frase que dejó clara su postura definitiva: “Es perfecta tal y como está, gracias”. Con esas palabras, el actor cerró cualquier posibilidad de involucrarse en el proyecto.

Tom Hanks rechazó participar en una nueva versión de El invisible Harvey. | Crédito: JOHN LAMPARSKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Tom Hanks se niega a participar en el remake de esta película

La película en cuestión era El invisible Harvey, la entrañable comedia fantástica estrenada en 1950 y protagonizada por James Stewart. La historia gira alrededor de Elwood P. Dowd, un hombre amable y aficionado a los bares que asegura tener como mejor amigo a Harvey, un gigantesco conejo blanco invisible que solo él puede ver. Mientras su familia intenta internarlo en una clínica psiquiátrica, la película juega constantemente con la idea de qué significa realmente estar cuerdo.

Antes de llegar al cine, El invisible Harvey había triunfado como obra teatral. Su autora, Mary Chase, tardó dos años en escribirla y finalmente la estrenó en Broadway en 1944. El éxito fue enorme: permaneció en cartelera durante 1.775 funciones y ganó el Premio Pulitzer de Drama en 1945. El personaje de Harvey estaba inspirado en los “pooka”, criaturas de la mitología celta capaces de adoptar distintas formas, aunque en esta historia aparecía como un enorme conejo blanco de casi dos metros.

Cuando Universal Pictures compró los derechos para adaptarla al cine, James Stewart apareció como la elección natural para interpretar a Elwood. La película llegó a los cines en diciembre de 1950 y, aunque obtuvo una recaudación cercana a los 2,6 millones de dólares, los elevados costos de los derechos impidieron que se convirtiera en un gran éxito financiero. Aun así, la crítica reconoció su valor: Josephine Hull ganó el Oscar a Mejor actriz de reparto y Stewart recibió una nominación por su actuación.

Con el paso de los años, la película terminó convirtiéndose en una obra de culto. Muchos espectadores comenzaron a verla como una pieza única del cine fantástico clásico, con un tono amable, extraño y hasta involuntariamente lisérgico. Esa es precisamente una de las razones por las que Hanks considera que rehacerla no tendría sentido.

Lo curioso es que Tom Hanks no está completamente en contra de los remakes. De hecho, años después participó en nuevas versiones de películas conocidas. En 2004 protagonizó The Ladykillers junto a los hermanos Coen, adaptación de la comedia británica El quinteto de la muerte. Más adelante, en 2022, encabezó El peor vecino del mundo, remake estadounidense de la película sueca Un hombre llamado Ove. Pero en el caso de El invisible Harvey, su opinión siempre fue distinta.

Harvey (1950), protagonizada por James Stewart, es una de las comedias fantásticas clásicas más recordadas de Hollywood. | Crédito: Universal Pictures

Tom Hanks recibió un llamado para el remake de ‘El invisible Harvey’

Y aun con la negativa de Hanks, Hollywood no dejó de insistir. Desde finales de los años noventa distintos estudios intentaron levantar una nueva versión. John Travolta llegó a negociar el papel protagonista en 2003, aunque el proyecto nunca avanzó. El intento más ambicioso apareció en 2009, cuando Steven Spielberg mostró interés en dirigir la película para Fox y DreamWorks. Su primera opción para interpretar a Elwood era precisamente Tom Hanks, pero el actor volvió a rechazar la propuesta y Spielberg terminó archivando el proyecto.

Después circularon nombres como Robert Downey Jr., Jim Carrey y Adam Sandler, aunque ninguno pasó de la etapa de rumores. En 2018, Netflix anunció que había adquirido los derechos del proyecto con guionistas vinculados a Shrek 2 y Los pitufos, pero desde entonces no se han conocido avances concretos.

Aunque el remake cinematográfico jamás se concretó, El invisible Harvey sí tuvo nuevas versiones para televisión. En 1958 se produjo una adaptación protagonizada por Art Carney. Más tarde, en 1972, el propio James Stewart retomó el personaje en una producción especial de Hallmark Hall of Fame para NBC. Stewart aceptó volver porque nunca quedó completamente satisfecho con su actuación original y quiso ofrecer una interpretación más cercana a la obra teatral de Mary Chase.

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