Es un hecho que debido a su carrera como productor discográfico, Benny Blanco ha tenido que trabajar con distintas estrellas de la música, como Rihanna, Ed Sheeran, Selena Gomez y Justin Bieber, por mencionar algunas. Pero no creas que su labor solo se ha concentrado en un estudio, pues también ha tenido que hacer shows en vivo. Justamente, él ha hablado recientemente sobre lo que piensa de realizar presentaciones y ha causado un gran impacto con sus palabras.

Por si no lo sabías, el futuro esposo de Selena Gomez participó hace poco en el pódcast ‘Hot Hits with Nic & Loren’, de acuerdo a un video compartido en YouTube por Hit Network. Ahí fue donde habló sobre el mencionado tema. Todo a raíz de que se pusiera sobre la mesa el hecho de si estaría dispuesto a hacer shows en vivo con su pareja debido a que ambos lanzaron en marzo el álbum en el que trabajaron juntos: ‘I Said I Love You First’.

Benny Blanco es un productor discográfico estadounidense. Comenzó a tener cierta relevancia en la industria musical desde 2007 trabajando con la banda de rap alternativo Spank Rock. (Foto: Lester Cohen / Getty Images for BMI)

“Es como mi peor pesadilla”, aseguró Blanco, de 37 años, sobre la actuación. “En directo, como siempre que tenía que participar en SNL (Saturday Night Live) o en los AMA (American Music Awards), pensaba: ‘¿Cuándo se acabó? ¿Cuándo se acabó?’”, agregó.

Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron que tenían una relación sentimental en diciembre de 2023. Actualemente, ambos están comprometidos. (Foto: Michael Buckner / GG2025 / Penske Media vía Getty Images)

Después de ello, el productor discográfico reveló, a modo de broma, lo que prefiere en vez de hacer shows en vivo. “Solo quiero estar en casa, en mi sofá”. A raíz de ello, Loren sugirió que, para la actuación con su novia fuera posible conseguir un sofá a un lado del escenario y salir de vez en cuando durante el espectáculo. “La verdad, no es mala idea, chicos”, respondió Benny Blanco. A continuación podrás apreciar el video de la conversación.

Sus participaciones en SNL y en los AMA

Como el productor discográfico tocó el tema de sus participaciones en SNL y en los AMA, te comento en que en Saturday Night Live participó el 18 de octubre de 2020, junto con Justin Bieber (ex de Selena Gomez), interpretando la canción ‘Lonely’. Con respecto a sus participaciones en los American Music Awards, te digo que en 2018 interpretó el tema ‘Eastside’ con Khalid y Halsey, mientras que en 2020 nuevamente se presentó con el intérprete de ‘Baby’.

Temas que están en el álbum ‘I Said I Love You First’

‘I Said I Love You First’

‘Younger And Hotter Than Me’

‘Call Me When You Break Up’

‘Ojos tristes’

‘Don’t Wanna Cry’

‘Sunset Blvd’

‘Cowboy’

‘Bluest Flame’

‘How Does It Feel To Be Forgotten’

‘Do You Wanna Be Perfect’

‘You Said Yo Were Sorry’

‘I Can’t Get Enough’ (feat. Tainy)

‘Don’t Take It Personally’

‘Scared Of Loving You’

