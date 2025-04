Nadie puede decir que Ana de Armas no es una excelente actriz porque realmente lo es. No por nada ha participado en exitosas producciones cinematográficas, que le han permitido adquirir propiedades caras, como su lujoso departamento tipo loft que está ubicado en New York, Estados Unidos, y que lo ha puesto en venta. Puede ser tuyo a cambio de tres millones y medio de dólares. Para más detalles sobre la vivienda, sigue leyendo esta nota.

De acuerdo a la web de la revista estadounidense Achitectural Digest, la mencionada propiedad de la actriz posee dos habitaciones y dos baños y medio. El departamento forma parte de un edificio de estilo neogreco, que fue construido en 1910. Posee vistas al barrio histórico del SoHo, por lo que es una excelente opción para los que buscan poder apreciar el barrio bohemio-intelectual.

Ana de Armas pidió que su departamento le haga sentir como en casa

Es necesario recalcar que, con respecto a los elegantes interiores de la vivienda, estos fueron rediseñados por el diseñador Nate Berkus, siempre según la citada fuente. Él “se encargó de darle un toque moderno y fresco”, aseguró el medio. Todo para que Ana de Armas siempre se sintiera como en casa.

La talentosa actriz Ana de Armas ha puesto a la venta su fabuloso loft en pleno centro de Nueva York, conócelo y enamórate. https://t.co/9RtW5PY58J — AD México (@ADMEXICO) April 8, 2025

El departamento tipo loft también cuenta con techos altos, ladrillo visto y ventanas altas orientadas al sur. Las estanterías que hay ahí son de roble blanco y, sobre la cocina, puedo decirte que esta se encuentra completa, con elegantes armarios blancos, encimeras de mármol, electrodomésticos de última generación y una isla que desemboca en una banqueta de cuero con capacidad para 10 personas.

Ana de Armas nació el 30 de abril de 1988. Actualmente tiene 36 años. (Foto: @ana_d_armas / Instagram)

El baño en suite es otro de los ambientes que sobresalen, ya que está inspirado en un spa, para que sea un escape tranquilo del bullicio del centro. Posee una regadera de vapor, una tina profunda y dos lavabos. Simplemente todo es de lujo. ¿Te animas a comprar el departamento de Ana de Armas?

Ana Celia de Armas Caso es una actriz y modelo cubana que ama bastante a los perros. (Foto: @ana_d_armas / Instagram)