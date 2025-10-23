Demi Lovato reveló por qué decidió hacer pública su rehabilitación y compartir su historia personal con el mundo. Durante su participación en el podcast ‘Las Culturistas’, la cantante de 33 años explicó que desde el inicio de su proceso tuvo que tomar una decisión importante sobre su privacidad.

“Tuve que tomar una decisión cuando fui a tratamiento por primera vez. Tuve este estallido muy público cuando tenía 18 años, del cual hablo en algunos de mis documentales, pero Dios, hay tantos”, recordó la ex chica Disney.

Lovato explicó que su entonces mánager le planteó dos opciones: “Me preguntó: ‘¿Quieres hacer público lo que estás atravesando o prefieres barrerlo debajo de la alfombra y no hablar de eso? Tienes derecho a ambas cosas’. Sí. No le debes nada a nadie”; sin embargo, ella sintió que debía tomar un camino diferente.

Demi Lovato es una actriz, cantante y compositora estadounidense. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

“Yo no tenía un modelo a seguir a los 13 años que hablara sobre los trastornos alimenticios y necesito ser ese modelo para alguien más”, afirmó, indicando que asumió esa responsabilidad porque deseaba que otras personas jóvenes tuvieran la guía y el apoyo que ella no encontró en su adolescencia.

La cantante señaló que aunque había actrices mayores que habían hablado de problemas similares, no había nadie con quien pudiera identificarse a esa edad.

“Especialmente en ese momento, cuando los estándares de belleza eran muy peligrosos. Así que quería ser eso para otras personas”, continuó. Según Lovato, esa decisión fue el punto de partida para su compromiso de hablar abiertamente sobre sus luchas.

Lovato afirmó que no tuvo un modelo a seguir cuando era adolescente y quería cambiar eso para las nuevas generaciones. (Foto: @ddlovato / Instagram)

“Ese fue el catalizador de por qué he sido abierta sobre todas mis luchas, porque en ese momento tomé la decisión que marcó el tono para el resto de mi vida. Pensé: quiero ayudar a la gente”, explicó, destacando que compartir sus experiencias era la forma más auténtica de generar un impacto real.

“Y la mejor manera que conozco es compartiendo mi experiencia personal con ellos”, aseguró.

La cantante también reveló que su diagnóstico de trastorno bipolar fue un punto de inflexión que la motivó a buscar ayuda. (Foto: AFP) / ANDREW KELLY

En 2017, la cantante reveló que decidió enfrentar su abuso de alcohol y drogas cuando su familia le advirtió que no seguirían organizando intervenciones.

Además, contó que fue durante su tratamiento en 2010 cuando recibió por primera vez el diagnóstico de trastorno bipolar. “Nunca lo supe hasta que entré en tratamiento”, dijo.

Qué enfermedad padece Demi Lovato

A Demi Lovato se le diagnosticó trastorno bipolar, una condición de salud mental que le causó años de batalla con la depresión y episodios de inestabilidad antes de recibir el diagnóstico.

Además del trastorno bipolar, la artista ha sido transparente sobre otras luchas de salud que se desarrollaron a partir de sus problemas emocionales. Estas incluyen trastornos alimentarios (como la bulimia) y problemas de adicción al alcohol y las drogas.

Su sobredosis de 2018 le dejó secuelas físicas como discapacidad visual y auditiva.

