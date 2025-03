Ayer fue un día muy esperado para Demi Moore, pues se presentó a la gala de los Premios Oscar 2025 con grandes posibilidades de alcanzar la gloria; sin embargo, solo se quedó con el gusto de haber sido nominada en la categoría ‘Mejor Actriz’, ya que no ganó una estatuilla. A pesar de ello, la estrella de ‘The Substance’ se mostró contenta y después de la ceremonia apareció una foto de ella junto a dos bandejas de papas fritas.

Antes de profundizar más en lo último señalado en el primer párrafo, es necesario recalcarte que quien le ganó a Demi Moore fue nada más y nada menos que Mikey Madison, por su papel en Anora, una cinta que obtuvo muchos reconocimientos en los Oscar.

Tras haberte mencionado ello, entro al tema de lo que hizo Demi luego de los Premios Oscar 2025. Para ir por partes, luego de la gala y según People, asistió a la Fiesta de los Oscar de Vanity Fair junto a sus tres hijas: Rumer Willis, Scout Willis y Tallulah Willis. Para ese entonces, usó un vestido halter dorado, de acuerdo a la citada fuente.

Demi Moore fue a los Premios Oscar 2025 con posibilidades de ganar la estatuilla en la categoría ‘Mejor Actriz’ por su papel de ‘Elisabeth Sparkle’ en ‘The Substance’. (Foto: Jeff Kravitz / Getty Images)

Sus hijas están orgullosas de ella

Después de aquella fiesta, Demi regresó a su domicilio y ahí se puso una bata blanca, se acurrucó con su amado perro Pilaf y disfrutó de dos bandejas de papas fritas. Su propia hija Tallulah fue la que dio a conocer ello a través de una publicación realizada en su cuenta de Instagram (@buuski). “MI ganadora”, colocó como descripción de la imagen que subió.

Demi Moore con dos bandejas de papas fritas tras haber asistido a la gala de los Premios Oscar 2025. (Foto: @buuski / Instagram)

Cabe mencionar que People también indicó que Scout, hermana de Tallulah, se animó a difundir nuevamente la imagen, asegurando que ahí estaba la “reina” de su “corazón”. Pero eso no es todo, ya que también le dedicó un mensaje a su progenitora. “Estoy más que orgullosa de mí. ¡Esta mujer no es más que integridad, luz radiante y amor! Qué gracia. Nunca me he sentido orgullosa de ser su hija”, recalcó. Demi Moore, de momento, no ha hecho ninguna publicación con respecto a lo que vivió en la gala de los Oscar 2025.