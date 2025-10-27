Demi Moore es una verdadera estrella de Hollywood. Es por eso que fue una de las grandes candidatas a quedarse con el Oscar en la categoría Mejor Actriz en la edición de 2025. Si bien no acabó alzando la estatuilla, nadie puede decir que no tiene talento para la actuación, ya que ha protagonizado una increíble variedad de películas. Precisamente, hace poco se animó a hablar sobre una: ‘A Few Good Men’. Para ser más exactos, se pronunció sobre la etapa de preproducción de dicha cinta, llegando a revelar por qué cree que Tom Cruise se sintió “avergonzado” durante ese momento.

Por si no estabas enterado(a), la artista asistió al Festival New Yorker el último 25 de octubre y ahí participó de una sesión de preguntas y respuestas con Jia Tolentino. En ese entonces, la actriz habló acerca de lo que se percató cuando comenzó a leer líneas para el filme de 1992 junto al director Rob Reiner y su coprotagonista Cruise.

Demi Moore es una actriz, modelo y productora estadounidense. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Noté que él se sentía un poco incómodo”

“Creo que Tom estaba bastante avergonzado”, recordó Demi Moore, quien en ese momento, según People, estaba embarazada de su segunda hija, Scout Willis, que nació como ‘fruto’ de su amor con Bruce Willis. “La verdad es que me sentí bien. Aunque me movía un poco, ¿no? Pero noté que él se sentía un poco incómodo”, agregó.

Tom Cruise es un actor y productor de cine estadounidense. (Foto: Jung Yeon-je / AFP) / JUNG YEON-JE

La artista, que también es madre de sus hijas Rumer Willis y Tallulah Willis con su expareja Bruce Willis, explicó además que cree que su colega puede haberse sentido potencialmente incómodo, dado que no muchos de sus pares de Hollywood estaban teniendo hijos en ese momento, debido a lo que ella dijo era la presión de escoger entre seguir una carrera y ser madre.

“Es una de las muchas cosas que, para mí, simplemente sentía que no tenían sentido. Así que lo cuestioné y dije: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no puedes tener ambas cosas?’. Pero con eso, creo que vino mucha presión para, en cierto sentido, demostrar que era posible”, aseguró.

¿De qué trata ‘A Few Good Men’?

Cabe mencionar que ‘A Few Good Men’ es una película que está basada en la obra de teatro homónima de Aaron Sorkin de 1989. La cinta trata de dos marines estadounidenses acusados ​​del asesinato de un compañero marine.

Películas destacadas de Demi Moore

‘Ghost’ (1990)

‘A Few Good Men’ (1992)

‘Indecent Proposal’ (1993)

‘Disclosure’ (1994)

‘G.I. Jane’ (1997)

‘St. Elmo’s Fire’ (1985)

‘About Last Night...’ (1986)

‘Striptease’ (1996)

‘The Juror’ (1996)

‘Margin Call’ (2011)

‘The Substance’ (2024)

