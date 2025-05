Una de las relaciones más estables de Hollywood, sin duda, es la de Jessica Biel y Justin Timberlake. Ambos están felizmente casados y, fruto del amor que se tienen, nacieron sus dos hijos: Silas y Phineas. Te comento todo esto porque hoy me voy a centrar en unas palabras que dijo la actriz con respecto a lo que más le sorprendió de ser madre de dos pequeños. No te vayas de esta nota si es que quieres enterarte de todo.

Primero que nada te recalco que la declaración de la artista se produjo durante una entrevista que le hizo InStyle para su edición de verano, de acuerdo a People. Ahí ella habló sobre varios temas, muchos de los cuales ya te he profundizado en otras ocasiones, pero ahora mismo, como ya te indiqué arriba, solo me voy a enfocar en uno.

En diálogo con el citado medio, Jessica Biel tuvo que responder qué fue lo que más le sorprendió de ser madre de dos hijos y ella indicó que “quizás” sea el hecho de que sea la persona que “impone las reglas”. Sí, en serio. “A veces. Pero no es mi estilo”, subrayó.

Jessica Biel ha protagonizado varias películas de Hollywood, incluyendo ‘Summer Catch’, ‘The Texas Chainsaw Massacre’, ‘Stealth: la amenaza invisible’, ‘El ilusionista’ y ‘I Now Pronounce You Chuck and Larry’. (Foto: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images) ×

No esperaba que Justin Timberlake fuera “muy blando con las cosas”

Luego indicó que, en un inicio, creyó que su esposo Justin Timberlake sería el que iba a asumir ese rol; sin embargo las cosas no se han dado así. “Pensé que Justin iba a ser el que hiciera cumplir las reglas y así sería. Soy Piscis, soy más emotiva, gentil y tranquila, pero se me da bastante bien. Cuando rompo un límite, digo: ‘No. No puedes cruzarlo’”, aseveró la actriz.

Jessica Biel y Justin Timberlake comenzaron a salir en 2007. Luego se separaron en 2011, pero afortunadamente se llegaron a reconciliar. Ambos se casaron en 2012. (Foto: Steve Granitz / FilmMagic / Getty Images) ×

Jessica Biel, eventualmente, consideró que tener ese papel en su casa la ha llevado a creer que es una “habilidad importante”, pues no cualquiera puede asumir tal responsabilidad. Además, después sostuvo que su pareja puede llegar a ser muy blando con las cosas. “¡Lo cual no me esperaba!”, aseveró. “Nos turnamos, y creo que eso me sorprendió”, agregó.

También es necesario mencionar que la artista que hace poco fue una de las invitadas especiales en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘, donde acabó abordando otro tema relacionado a sus hijos.

El amor que le tienen sus hijos a John Cena

En aquella oportunidad, la actriz le contó al presentador de televisión que sus pequeños aman a John Cena, a tal punto de que uno de ellos, en este caso Phineas, colocó en un trabajo donde tenía que hablar sobre su madre, que su progenitora es amiga del luchador. Esa situación fue evidenciada en el programa y generó risas a todos. Aquí te dejo el video por si lo quieres ver.