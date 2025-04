La llegada de su hija Tessa no solo cambió los días de José Eduardo Derbez, sino también su forma de pensar. Mucho se habló hace algunos años cuando descartaba casarse, pero hoy todo parece distinto. Hace unos días surgió el rumor de una boda secreta en Las Vegas con su pareja Paola Dalay y ahora se tienen más detalles de la mano de su padre Eugenio Derbez, ¿qué dijo? Aquí te lo cuento al detalle.

Las especulaciones del enlace nupcial surgieron el pasado 29 de marzo cuando el también hijo de Victoria Ruffo fue captado en el aeropuerto y reveló que llegaba de la famosa ciudad de Estados Unidos donde muchas parejas suelen unirse. Al ser cuestionado si se había casado soltó un: “¡Ah, de eso ya se enterarán después!”.

Ante la insistencia de la prensa, el actor agregó: “Puede ser que sí, eh. Chequen mis redes, ahí lo voy a poner”, dijo para luego añadir que “¡Uy, hubiera estado muy bueno!” al ser consultado si ‘Elvis Presley’ estuvo de testigo como es habitual en Las Vegas. Si bien Paola Dalay subió varias imágenes juntos en dicho viaje, hasta el momento ninguno ha confirmado la noticia.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzaron su relación en 2019 y ahora son padres de Tessa, quien nació el 30 de junio de 2024. (Foto: @paodalay_2203 / Instagram)

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la supuesta boda?

En un reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Eugenio Derbez aseguró no tener conocimiento de la supuesta boda de su hijo. “No, no creo, ya me hubiera yo enterado. Bueno, quién sabe…”, expresó. “En una de esas es un capítulo más de su nueva serie, pero no, no creo. Lo dudo mucho”, agregó en imágenes mostradas por ‘Despierta América’.

En otro momento de la conversación, el actor de 63 años dejó en suspenso si se habían casado o no. “Tampoco metería las manos al fuego diciendo que no, no pasó”, comentó, para agregar que eso no significa que piense que no se casará nunca. “Dudo que se haya casado en Las Vegas, que se case yo creo que sí puede suceder en algún momento, pero en Las Vegas no, no creo”, expuso.

José Eduardo Derbez nació en 1992 y es hijo de Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo. (Foto: @jose_eduardo92 / Instagram)

¿Pagó para encontrarse con Shakira?

Luego del concierto de la colombiana en México, Eugenio Derbez estuvo en el ojo de la tormenta porque se especuló que el actor pagó 120 mil pesos mexicanos (casi 6 mil dólares) por reunirse con Shakira junto a su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana, ¿qué dijo al respecto?

“No se quién lo inventó porque Shakira me invitó personalmente, tengo aquí los mensajes, y fuimos invitados desde hace como un mes”, contó aclarando que los tickets fueron gratuitos y una “invitación directa de ella para ir a verla”. Luego agregó que “nos recibieron y nos pasaron al backstage con ella y demás. Incluso también a mis hijos y Aislinn fue otro día”.

“Siempre hemos tenido muy buena relación con ella y la conozco desde hace años, así es que sí, todo bien”, añadió dejando en claro que la colombiana fue “divina, muy linda” con ellos.

Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Aitana acudieron al cuarto concierto de Shakira en México y tuvieron la oportunidad de saludarla gracias a una invitación especial. (Foto: @ederbez / Instagram)

Eugenio Derbez y Shakira trabajaron juntos grabando un comercial para Televisa sobre el Mundial de Sudáfrica en 2010. “Nos invitó a su casa en Bahamas. Tenía rato que no hablaba con ella y fue muy lindo encontrármela otra vez”, contó a finales de marzo, según reportó el programa ¡Siéntese Quien Pueda!.

