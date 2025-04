Su privacidad no es negociable. Si hay algo que la actriz Aracely Arámbula cuida más que a su propia vida es la difusión mediática de sus hijos Miguel y Daniel, fruto de su relación con Luis Miguel. Ellos se mantienen fuera del ojo público por decisión propia y es algo que su madre apoya al 100%; sin embargo, desde hace un tiempo está el rumor de que ellos tienen un gran talento para el canto y que se pueden dedicar a la música al igual que su padre, ¿qué hay de cierto en todo esto? La mexicana tiene una respuesta clara y no dudó en hacerla saber a los medios de comunicación, así como una petición especial que le hicieron los jóvenes.

Fue Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de carreras Checho Pérez, quien afirmó en 2024 que los hijos del ‘Sol de México’ tenían mucho talento, en especial el mayor, Miguel Gallego Arámbula. Tras el revuelo causado en ese momento, el ex diputado al Congreso de la Unión de México volvió a referirse al joven luego de que cumpliera 18 años el pasado enero de 2025 y dio más detalles sobre su posible carrera artística y su espectacular voz.

“Mickey Junior viene muy fuerte el próximo año (ya que) es su lanzamiento en Europa, a nivel mundial y viene algo muy grande, van a estar muy orgullosos”, dijo en un primer momento. Luego del festejo por el onomástico volvió a tocar el tema y agregó en entrevista con la periodista Inés Moreno: “yo te voy a ser sincero, lo poquito que me ha tocado a mí, cantan como Dios (…) si tú los hubieras visto anoche tocar, el piano y cantar dices: ‘wow’”.

Aracely Arámbula ha intentado mantener la vida privada de sus hijos, Miguel y Daniel, fruto de su relación con Luis Miguel, lejos del ojo público. (Foto: @luismiguel / Instagram)

¿Qué dijo Aracely Arámbula sobre el futuro artístico de sus hijos?

En un encuentro reciente con la prensa mexicana, la popular ‘Chule’ dejó en claro que por el momento esto no sucederá. “No hay nada de eso. Se adelantó la emoción de alguien que les tiene cariño pero no, ellos están en la escuela, en sus cosas”, aseguró.

En la conversación, ella también detalló un pedido especial de sus hijos que en la actualidad tienen 18 y 16 años: “ellos me dicen ‘mamá no queremos que estés hablando nada de nosotros’, perfecto, así que no me pregunten”, afirmó con una sonrisa en el rostro.

Aracely Arámbula también precisó que si bien no hay previsto un pronto debut, no lo descartó del todo. “No hay nada de eso, no anden creyendo cosas que no son y el día que suceda algo yo los presentaré, pero dentro de mucho tiempo, ahorita no”, indicó.

Aracely Arámbula aclaró si sus hijos seguirán los pasos de su famoso padre, Luis Miguel, en la música. (Foto: @aracelyarambula / Instagram)

¿Qué dijo el papá de ‘Checo’ Pérez?

En 2024 aseguró que le gustaría ser el mediador entre el cantante mexicano y Aracely Arámbula para que ambos puedan arreglar sus diferencias y reunirse con sus hijos una vez más. Cabe indicar que Luis Miguel está alejado de los jóvenes, algo que no sucede actualmente con Michelle Salas, fruto de la relación con la actriz Stephanie Salas.

“Yo creo que los dos aman a sus hijos y hay que caminar y construir por ello; tiene dos bellezas del grande de México, esos genes maravillosos de los dos. Yo estoy seguro que, en algún momento, esto va a cambiar a buen puerto, que sean felices todos; se merecen ser felices los niños, Mickey y Araceli”, aseveró.

