Un repartidor que fue detenido brevemente en el marco del secuestro de Nancy Guthrie aseguró ser inocente y dijo haber sido interrogado solo porque un familiar de la víctima le dijo a la policía que sus ojos se parecían a los del sospechoso que aparece en el video de vigilancia compartido hace algunas horas por el FBI. Se trata de Carlos Palazuelos, un repartidor local del área de Tucson, quien fue liberado tras pasar varias horas bajo custodia la noche del martes.

Las autoridades lo interrogaron por la presunta desaparición de la madre de 84 años de la conductora del programa Today, Savannah Guthrie. “Me dijeron que estaba detenido por secuestro, y yo pregunté: ‘¿Secuestro de quién?’”, declaró, afirmando que no conocía a la presentadora ni a su madre pese a la atención mediática del caso.

Palazuelos, de 36 años, sostuvo que fue retenido contra su voluntad. “Me tuvieron detenido en contra de mi voluntad”, dijo a los reporteros al regresar a su casa tras ser liberado sin cargos. “Ni siquiera me leyeron mis derechos hasta dos horas después”.

Según contó, el interrogatorio ocurrió pocas horas después de que el FBI difundiera un video del presunto secuestrador merodeando la casa de Nancy Guthrie.

Carlos Palazuelos aseguró que fue señalado únicamente porque un familiar creyó que sus ojos se parecían a los del sospechoso visto en un video del FBI. (Foto: @AFGutierrez / X)

Tras recuperar la libertad, explicó que todo comenzó cuando mostraron a un familiar político una imagen del sospechoso.

“Hasta ahora, lo único que sé es que le mostraron a mi familiar una foto de alguien con una máscara, o algo así, y supuestamente se parecía a mis ojos”, dijo a Fox News. “¿Qué demonios hago aquí? No hice nada, la verdad, soy inocente”.

El repartidor afirmó que trabaja en Tucson para una empresa de mensajería y no recuerda haber tenido contacto alguno con Guthrie, quien fue reportada como desaparecida el 1 de febrero.

“Les dije: trabajo en Tucson para GLS, puede que haya entregado un paquete en su casa, pero nunca secuestré a nadie”, señaló a ABC15. “Me retuvieron desde las 4:00 p. m. hasta ahora”, agregó.

Palazuelos relató que la policía lo confrontó luego de que se detuviera al notar que patrullas lo seguían a él y a su esposa. Asegura que no le explicaron claramente por qué era buscado y que los agentes lo bombardearon con preguntas sobre su trabajo y su paradero la noche en que Nancy desapareció.

“Espero que atrapen al sospechoso, porque no soy yo. Más les vale hacer su trabajo y encontrar al que lo hizo para limpiar mi nombre, ya terminé”, expresó.

Mientras él estaba bajo custodia, las autoridades registraron su vivienda, donde vive con su esposa, hijos y suegros. Palazuelos afirmó que la policía forzó la puerta principal y la del garaje. “Miren lo que le hicieron pasar a mi familia”, dijo señalando la entrada.

Palazuelos aseguró que, mientras era interrogado, la policía allanó su vivienda y confiscó sus celulares. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

Su suegra aseguró que les confiscaron los celulares y el auto, que luego fue devuelto, indicando que tampoco reconoció al hombre del video. “No tiene nada de lo que aparece en el video”, dijo a ABC15.

El operativo ocurrió poco después de que el FBI difundiera imágenes de un sujeto enmascarado y armado manipulando una cámara frente a la casa de Nancy Guthrie el día de su desaparición.

Lo que se sabe hasta ahora sobre la desaparición de Nancy Guthrie

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, sigue bajo investigación en Arizona. Nancy fue reportada desaparecida desde el 1 de febrero de 2026 tras no aparecer en su iglesia y hallarse en su vivienda posibles señales de entrada forzada, por lo que las autoridades creen que fue secuestrada.

El FBI y la oficina del sheriff del condado de Pima difundieron imágenes que muestran a un individuo armado y con máscara manipulando la cámara de seguridad en la puerta de la casa de Nancy poco antes de su desaparición. La evidencia incluye sangre en la escena que coincide con el ADN de Nancy.

Este martes las autoridades detuvieron y luego liberaron a un hombre que fue interrogado en relación con la desaparición. Él insistió en que es inocente y que no tenía conexión con la familia Guthrie.

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, sigue bajo investigación en Arizona. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Savannah Guthrie y sus hermanos publicaron videos apelando al público y a los captores para que se comuniquen y devuelvan a su madre con vida. Aunque se recibieron notas de rescate exigiendo millones en criptomonedas, no está claro cuáles son auténticas y no se ha confirmado ningún pago ni prueba de vida a través de esos mensajes.

Las autoridades continúan sin confirmar ningún sospechoso o vehículo identificado oficialmente y mantienen abierta la investigación.

