La última vez que elaboré una nota sobre Tom Cruise fue cuando te informé que Demi Moore explicó por qué cree que él se sintió “avergonzado” durante la preproducción de ‘A Few Good Men’. Ahora nuevamente escribo acerca de este gran actor porque Diane Lane reveló lo que hizo el artista mientras se grababa ‘The Outsiders’ que la dejó impactada.

Para empezar, te recalco que la cinta en cuestión es de 1983 y fue protagonizada por la propia Lane, quien en ese entonces trabajó junto a estrelas en ascenso, como el propio Cruise, Rob Lowe, Emilio Estevez, Ralph Macchio, C. Thomas Howell, Patrick Swayze y Matt Dillon.

El tema aquí es que, a la hora de ser entrevistada por People, le preguntaron a la actriz si es que en aquella época podía percibir que sus colegas tenían madera de estrella. Es así como se animó a contar una situación que involucra al protagonista de la saga de ‘Mission Impossible’.

Diane Lane es una actriz y productora que nació el 22 de enero de 1965 en New York, Estados Unidos. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Eso sí que es compromiso”

“Recuerdo aquella historia de Tom Cruise asegurándose de que quedara claro que le habían arrancado un diente en la pelea, y pensé: ‘Eso es impresionante. Eso sí que es compromiso’”, manifestó Diane Lane, quien en la mencionada película ‘dio vida’ a ‘Cherry Valance’, mientras que su colega interpretó a ‘Steve Randle’.

Tom Cruise es un actor y productor de cine que nació el 3 de julio de 1962 en Siracusa, New York, Estados Unidos. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Películas destacadas de Tom Cruise

‘Risky Business’ (1983)

‘Top Gun’ (1986)

‘Rain Man’ (1988)

‘Born on the Fourth of July’ (1989)

‘A Few Good Men’ (1992)

‘Mission: Impossible’ (1996)

‘Jerry Maguire’ (1996)

‘Collateral’ (2004)

‘Edge of Tomorrow’ (2014)

‘Top Gun: Maverick’ (2022)

Películas destacadas de Diane Lane

‘A Little Romance’ (1979)

‘The Outsiders’ (1983)

‘Rumble Fish’ (1983)

‘Chaplin’ (1992)

‘The Perfect Storm’ (2000)

‘Unfaithful’ (2002)

‘Under the Tuscan Sun’ (2003)

‘Hollywoodland’ (2006)

‘Nights in Rodanthe’ (2008)

‘Secretariat’ (2010)

