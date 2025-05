Nicole Kidman es muy feliz junto a su esposo Keith Urban. De hecho, ambos ya tienen casi dos décadas de casados, por lo que son una de las parejas más estables de Hollywood. Si bien muchos en su lugar aprovecharían ello para realizar un programa de televisión, la actriz no planea seguir ese camino. Justamente, en una reciente entrevista, reveló la razón detrás de la decisión de no estar pensando en hacer un programa con el amor de su vida.

Con el fin de brindarte toda la información sobre lo ocurrido, te comento que la actriz fue a Beverly Estate para el estreno de la segunda temporada de ‘Nine Perfect Strangers’, donde interpreta a la gurú del bienestar ‘Masha Dmitrichenko’. Ahí llegó a conversar con varios periodistas. En ese entonces, le consultaron si alguna vez ella y su pareja harían un programa de televisión juntos. Apenas escuchó esa pregunta, descartó la posibilidad.

“Estamos juntos en la vida”

“No”, sostuvo Nicole Kidman a People. “Estamos juntos en la vida, así que no necesitamos hacer nuestro programa juntos. Nuestra vida es un programa”, añadió la estrella ganadora del Oscar, quien asistió al evento usando un elegante traje de pantalón con un escote pronunciado. Ese conjunto lo supo combinar con un broche de flores blancas y guantes de cuero largos, por lo que, definitivamente, deslumbró.

Nicole Kidman y Keith Urban empezaron una relación sentimental en 2005 y se casaron en 2006. (Foto: Gilbert Flores / Penske Media vía Getty Images) ×

A raíz de su reciente declaración, es oportuno recordar que no hace mucho la actriz habló acerca de su esposo. Para ser exactos, lo hizo en diciembre durante una conversación con el citado medio. En aquella ocasión, ella señaló que su esposo le brinda el trato que a ella le agrada.

Nicole Kidman y Keith Urban tienen dos hijas juntos: Sunday Rose y Faith Margaret. (Foto: Michael Buckner / Penske Media vía Getty Images) ×

“Me gusta que me invite a salir, y él todavía lo hace”, reveló en ese entonces. “Hace siete noches fuimos a cenar a Nueva York. Nos encanta la comida japonesa, pero estoy abierta a todo. Me gusta no saber a dónde me va a llevar. ¡Sorpréndeme, cariño!”, agregó Nicole Kidman.