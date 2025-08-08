Bill Condon, ganador del Óscar y responsable de musicales como ‘Chicago’ y ‘Dreamgirls’, no duda al señalar a la gran protagonista de su nueva película ‘Kiss of the Spider Woman’: Jennifer Lopez. El director se deshizo en elogios para la actriz y reveló por qué todo en su filme giró en torno a la Diva del Bronx.

El cineasta asegura que ella es la razón por la que ‘Kiss of the Spider Woman’ llegó a hacerse realidad, convencido de que solo hay una artista capaz de encarnar a esta diva.

El director destacó que solo Jennifer Lopez reúne el talento para cantar, bailar y actuar con el nivel que exige el papel. | Crédito: Facebook Jennifer Lopez

“Podría contarlas con una mano”, confesó Condon sobre las divas actuales. “Y si hablamos de grandes bailarinas, cantantes y latinas, creo que solo hay una: Jennifer”.

Su fe en la cantante y actriz se remonta a años atrás, cuando la conoció la noche en que ella entregó el Globo de Oro a la productora de 'Dreamgirls’. Desde entonces, Condon supo que quería trabajar con ella en un musical.

Durante el rodaje, Jennifer Lopez sorprendió al filmar complejos números musicales en una sola toma. | Crédito: Facebook Jennifer Lopez

En el rodaje, la entrega de JLo fue tan intensa como su talento. Con apenas cuatro semanas de trabajo, filmó prácticamente un número musical por día, algo inusual en el género.

Y en escenas como ‘Give Me Love’, la estrella lo hizo todo en una sola toma, desde saltar sobre una barra hasta recorrer la pista de baile, dejando claro por qué, según su director, todo gira en torno a ella.

