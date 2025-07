Charlize Theron, además de ser una estupenda actriz, es una madre soltera. Y no porque haya tenido hijos con alguien y la relación sentimental no haya funcionado, sino porque ella sola decidió adoptar a sus 2 pequeñas (Jackson, de 12 años, y August, de 9). Sobre esa decisión, que le ha traído mucha felicidad, se animó a hablar recientemente, y en esta nota te vas a poder enterar de todo lo que dijo.

Para empezar, la artista se pronunció sobre su vida como madre soltera en el pódcast ‘Call Her Daddy’ de Alex Cooper (aquella conversación se puede apreciar en YouTube). Ahí la estrella de ‘The Old Guard 2’ dejó en claro que el camino que empezó a tomar hace más de 10 años le ha generado alegrías inigualables, a pesar de que haya personas que consideren que ella es, en cierto modo, injusta con sus pequeñas, por el hecho de que no tienen un padre.

Charlize Theron es una actriz, modelo, activista y productora sudafricana y estadounidense. (Foto: Monica Schipper / Getty Images)

“Esta es la mejor manera que conozco de ser madre para ellas”

“Sé que lo siguiente que dirán será: ‘Bueno, eso no es justo para tus hijas’. ¿Puedo decirles algo? Esa será su historia”, indicó Charlize Theron. “Solo puedo decirles que esta es la mejor manera que conozco de ser madre para ellas, y quizás crezcan y cuenten su historia, y lo respetaré. Simplemente sé que esta era la única manera en que sabía que podía hacerlo, y Dios mío, disfruto cada día de esto. Me encanta no tener que compartirlas con nadie”, agregó.

Charlize Theron, que en 2012 adoptó a su hija Jackson y en 2015 adoptó a August, más adelante aseguró que, en definitiva, rompió un ciclo. “Me encanta no tener que consultarle todo a un hombre. No. Me encanta no tener que, bueno, ¡Dios mío!, criar a mis hijos juntos. Me encanta no tener que hacer nada de eso. Rompí el ciclo”, dijo.

Charlize Theron muy feliz junto a sus hijas adoptivas Jackson y August. (Foto: @charlizeafrica / Instagram)

La vez que manifestó que no les impresiona a sus hijas

Tengamos en cuenta, además, que esta no es la primera vez que la actriz habla sobre sus pequeñas. En mayo de este año, elaboré una nota informándote que la artista dio a conocer que, pese a haber ganado un Oscar (como mejor actriz por su trabajo en ‘Monster’) y ser reconocida internacionalmente, no les impresiona a sus hijas. Todo lo manifestó en una entrevista con Jimmy Kimmel en el programa ‘Jimmy Kimmel Live’.

“Mis hijas no me respetan en absoluto”, comenzó diciendo en ese entonces. “Es increíble. Me siento bastante humilde, pero de vez en cuando pienso: ‘¡Ahí hay un maldito Oscar!’. No les impresiono en absoluto”, agregó la madre de dos.

