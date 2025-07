Han pasado casi dos décadas desde que Don Omar lanzó una de sus canciones más recordadas. Aunque muchos la tararearon sin conocer su trasfondo, hoy el propio artista rompe el silencio y cuenta, por primera vez, el verdadero origen de aquel tema que marcó un punto de quiebre en su carrera.

Se trata de “Angelito”, una de sus canciones más icónicas y a la vez más profundas. En una entrevista recientemente compartida en sus redes sociales, el reguetonero puertorriqueño confesó que la inspiración detrás de la canción nació de un momento de introspección en su vida personal.

Para Don Omar, el tema fue una forma de reflexionar sobre su pasado y los riesgos que enfrentó. | Crédito: AFP

“Yo creo que esta es la primera vez que yo voy a hablar de qué es Angelito. Angelito era la historia del Don Omar de hace mucho, mucho tiempo atrás, que vivía la vida buscando con quién simplemente acostarse”, relató con sinceridad.

La letra narra la historia de una mujer que, tras un encuentro sexual ocasional sin protección, contrae una enfermedad mortal y muere. El tema, que en su momento sorprendió por su tono sombrío y mensaje directo, no era ficción: era una advertencia nacida de la experiencia.

Don Omar contó que muchos lo criticaron por lanzar una canción social cuando el reguetón exigía solo ritmos comerciales. | Crédito: AFP

La historia detrás de “Angelito”

“Angelito es la historia de esa muchacha que, saliendo ya de la historia personal, se acostó en un instante y ese instante la enfermó. Y ese one night stand lamentablemente la hizo morir”, explicó el artista. Para Don Omar, este relato fue una forma de canalizar su gratitud por haber salido ileso de un estilo de vida que reconoció como riesgoso.

“Yo escribí Angelito porque en algún momento llegué a recapacitar de cuán bien me había tratado la vida. Yo tuve muchas compañeras que simplemente fueron compañeras por un día… y que no haber contraído una enfermedad, yo sentía que era un tipo con suerte”, añadió. Esa suerte, según dijo, no era eterna, y decidió tomar un nuevo rumbo.

El impacto de la canción no fue inmediato ni sencillo. Don Omar contó que muchos en la industria lo tildaron de “loco” por atreverse a lanzar un tema de crítica social en medio de la explosión del reguetón más comercial y rítmico. “En el momento en el que el reguetón lo único que estaba pidiendo era más música urbana, Don Omar quería sacar un tema súper lento”, recordó.

Producida por DJ Eliel, “Angelito” se convirtió en un éxito inesperado. El videoclip, grabado en Roma, presentó una propuesta visual cargada de simbolismo: la protagonista, vestida de blanco, representaba al “angelito”, mientras que su pareja ocasional simbolizaba la muerte que la esperaba tras ese encuentro.

La canción no solo caló hondo en los oyentes, sino que también obtuvo reconocimiento comercial, siendo certificada disco de oro en Estados Unidos con más de 500.000 copias vendidas. Hoy, “Angelito” acumula 299 millones de vistas, consolidándose como un éxito musical.

@donomar 👑🪽Se acuerdan la primera vez que la escucharon Angelito? El primer sencillo de King of Kings. El que tuve que defender. Y el que terminó haciendo historia. ♬ original sound - DON OMAR aka KONG

