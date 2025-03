Muchos recuerdan a Drake Bell por su papel de ‘Drake Parker’ en la popular serie de ‘Drake & Josh’. Lo que no todo mundo sabe es que también estuvo en ‘The Amanda Show’ y que ambas producciones fueron las que finalmente le permitieron ganar fama durante su adolescencia. Pero no creas que todo eso fue color de rosa, ya que lidiar con el hecho de ser el centro de atención fue algo difícil para él en aquel entonces. Eso lo reveló recientemente en una entrevista.

Para ser más exactos, el actor y cantante, que ahora tiene 38 años, habló con People sobre cómo fue su vida en Hollywood siendo tan joven. “Cuando eres adulto, por supuesto, todavía tiene un efecto, pero cuando eres un adolescente que intenta entender la vida y de repente piensas: ‘¿Por qué siempre?’”, dijo.

Drake Bell, en aquella conversación con la citada fuente, hizo énfasis en que, a veces, los medios intentaban hacer que parezca que él había cometido un error, cuando no. Todo para generar titulares, ya que era una figura pública.

Drake Bell habló sobre las ocasiones en que los medios informaban algo sobre él que no era cierto. (Foto: Medios y Media / Getty Images)

“Vas caminando con tus amigos y te tropiezas afuera del Chateau Marmont camino a la taquería, y de repente al día siguiente es como: ‘Drake Bell sale borracho y tropezando del Chateau Marmont’. Piensas: ‘¡Hubo una grieta! ¡Me tropecé en la acera!’. Siempre es como poner de relieve todos tus errores”, dio como ejemplo el artista.

Su popularidad no coincidió con la importancia que ahora se les da a las redes sociales

Algo positivo que él ve de esa etapa es que la fama que tuvo de adolescente no coincidió con la popularidad de las redes sociales. “Estoy agradecido de que Josh y yo nos perdiéramos la era de las redes sociales mientras trabajábamos”, aseguró.

A Drake Bell le alegra bastante el hecho de que no tuvo que lidiar con la popularidad de las redes sociales cuando era adolescente y muy famoso. (Foto: Young Hollywood / Getty Images)

“No teníamos que compararnos: ‘¿Por qué Josh tenía más seguidores que yo en Instagram? ¡Ay, Josh tenía más me gustas en su foto que las que yo publiqué! ¿Qué tengo que hacer?’. Me alegra mucho no haber tenido que pasar por eso”, agregó Drake Bell, que si bien no ha abandonado la actuación, ahora se ha centrado en su música, mientras recorre el mundo con su último álbum ‘Non-Stop Flight’.