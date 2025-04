En un mundo donde vivimos pegados al celular, Ed Sheeran ha hecho exactamente lo contrario. Desde diciembre de 2015, el famoso cantautor británico decidió apagar su teléfono y nunca más volver a usar uno.

“Me pasé al correo electrónico a tiempo completo”, confesó recientemente en Instagram. Pero lo que parecía una simple decisión digital se convirtió, años más tarde, en un viaje emocional inesperado: encender ese viejo dispositivo le cambió el alma.

Y es que Ed Sheeran volvió a poner en marcha su teléfono antiguo durante su juicio por derechos de autor, cuando el juez le pidió entregar sus dispositivos pasados para revisión. Al desbloquearlo después de casi una década, lo que encontró no solo lo sorprendió, sino que lo conmovió profundamente.

Una cápsula del tiempo en forma de teléfono

“Me sentí como si estuviera abriendo una cápsula del tiempo”, escribió Ed. Y no es una exageración: el primer mensaje que leyó fue de su amigo Jamal Edwards, fallecido recientemente.

El segundo, de una exnovia con la que no hablaba desde hacía años. El tercero, de un familiar con el que había perdido contacto. Cada mensaje, cada notificación sin leer, cada foto guardada, era un pedazo intacto de su vida pasada.

Ed Sheeran ha compartido una serie de imágenes que encontró en su antiguo celular. | Crédito: Instagram teddysoldphone ×

Entre los recuerdos, Ed compartió una divertida selfie con Taylor Swift, notas de voz, fotos con amigos que ya no están y conversaciones con personas que marcaron su historia.

Algunas de esas personas ya no están vivas. Otras simplemente ya no forman parte de su día a día. El impacto fue tan grande que no pudo evitar llorar.

Ed Sheeran ha compartido una serie de instantáneas antiguas en Instagram, incluida una divertida selfie con Taylor Swift. | Crédito: Instagram teddysoldphone ×

“Lloré al leer mensajes a amigos que ya no están, con quienes no podré volver a hablar”, reveló el artista.

Esa intensa experiencia emocional se convirtió en inspiración para una nueva canción: Old Phone (Teléfono viejo), un tema que Ed escribió solo, a las dos de la madrugada en India, mientras terminaba su próximo álbum de estudio.

“Escribí Old Phone después de navegar por ese teléfono. La grabé esa misma mañana. Siento que podría haber estado en mi álbum debut, pero también que no la habría podido escribir sin haber vivido lo que viví”, contó.

Ed Sheeran ha lanzado una nueva cuenta de Instagram para celebrar su próximo sencillo Old Phone. | Crédito: Instagram teddysoldphone ×

Sheeran abrió una nueva cuenta de Instagram para celebrar el lanzamiento del sencillo, que incluirá fotos, textos y notas líricas inéditas que encontró en ese teléfono.

Como él mismo dice, “puede que te inspire a encender tu viejo celular y ver dónde estabas hace una década”.