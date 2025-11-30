Ed Sheeran aclaró que su amistad con Taylor Swift sigue siendo sólida, pese a los rumores que sugerían una supuesta distancia entre ellos.

El cantante contó que, después de que se anunció el compromiso de Swift con Travis Kelce, mantuvo con ella una conversación de varias horas, demostrando que su relación continúa siendo cercana.

En una entrevista con Access Hollywood, Sheeran dijo que no le preocupa lo que los demás piensen sobre su vínculo con Swift. “No me siento inseguro acerca de mi relación con ella”, señaló.

Ed Sheeran es un cantautor y guitarrista británico nacido en 1991. (Foto: Instagram)

Asimismo, recordó que llevan muchos años siendo amigos: “Hemos sido amigos por muchísimos años. Somos súper cercanos y nos vemos cuando nos vemos, y cuando lo hacemos, retomamos exactamente donde lo dejamos”.

El músico comentó que se enteró del compromiso de Swift junto con el público, ya que limita el uso del celular y de las redes sociales. Además, respondió a las versiones que afirmaban que su amistad se volvió “tensa” cuando Swift lanzó ‘The Life of a Showgirl’ semanas después del estreno de su álbum Play.

“Mi forma de verlo es que Taylor y yo somos amigos, y voy a verla”, indicó. “La vi una semana después de que eso pasó, así que hice esa entrevista y luego la vi, y cuando hablas en persona…”.

Sheeran se enteró del compromiso de Swift a través de Instagram debido a su poco uso del celular. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Al reencontrarse con la intérprete de “Cruel Summer”, ambos tuvieron una larga conversación. “Tuvimos como una conversación de cuatro horas y hablamos de cosas de la vida, más que de… no sé, ¿me entiendes?”, relató, aclarando que entre ellos no hay conflictos.

Sheeran también reflexionó sobre cómo las redes sociales pueden afectar las relaciones reales entre personas. “Siento que cuando estás en contacto con todos todo el tiempo, pierdes la conexión humana real”, afirmó el cantante.

Tras anunciarse el compromiso de Swift y Kelce en Instagram, Sheeran asistió a un evento en Nueva York donde Andy Cohen le preguntó cómo se había enterado de la noticia.

El cantante reflexionó sobre cómo las redes sociales pueden debilitar las conexiones reales entre las personas. (Foto: Netflix)

Él respondió: “Instagram”. Cohen, sorprendido, insistió: “¿Instagram? ¿Como todos los demás? ¿Ni siquiera recibiste un mensaje antes?”. Sheeran simplemente contestó: “No”.

A pesar de los rumores por la cercanía de sus lanzamientos musicales, Sheeran insistió en que su amistad con Swift sigue siendo la misma. En otra entrevista, comentó que suelen verse unas cuatro veces al año y que, cuando lo hacen, se sientan a conversar durante horas.

“Tenemos conversaciones largas, de seis horas”, contó. “Creo que esa es una forma muy bonita de hacerlo”.

