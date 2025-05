Ed Sheeran sabe cómo soltar una bomba. Durante una reciente participación en la popular serie Lie Detector Test de Vanity Fair, el cantante británico dejó escapar una información que nadie esperaba escuchar, y que dejó a los fans de Selena Gomez con la boca abierta.

El momento ocurrió mientras Ed Sheeran respondía una ronda de preguntas mientras estaba conectado al detector de mentiras. Todo iba tranquilo, hasta que surgió el nombre de Benny Blanco, viejo colaborador musical suyo. Y fue ahí donde soltó, sin pensarlo demasiado, un detalle que ninguno de los involucrados había confirmado públicamente.

Ed Sheeran y Benny Blanco mantienen una sólida amistad desde hace años. | Crédito: AFP ×

Ed Sheeran está invitado a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco. Así lo confirmó él mismo, con un simple pero revelador “Mm-hmm” cuando le preguntaron si había recibido la esperada invitación. El detector no mintió.

La pareja, que se comprometió en diciembre pasado, ha dicho que no tiene planes definidos todavía. De hecho, durante el podcast Table Manners, emitido el 30 de abril, Benny fue claro: “No hemos resuelto nada de nuestra boda aún.”

Eso sí, hay una sola cosa que tiene clara: la comida. “Solo he dicho algo: quiero que Jake Cohen prepare el challah. Hace el mejor challah que he probado en mi vida”, confesó el productor.

Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron en diciembre de 2024. | Crédito: John Shearer / 97th Oscars / The Academy vía Getty Images ×

Selena Gomez, por su parte, reveló que no harán el clásico primer baile como esposos. ¿La razón?

“Soy tímida”, admitió la actriz de Only Murders in the Building.En su lugar, hará algo mucho más íntimo y emotivo: un baile especial con su abuelo materno, para darle un momento que no pudo vivir cuando su madre se casó.

Aunque todavía no hay fecha, ni lugar, ni menú completo, una cosa está clara: esta boda promete ser una celebración íntima, diferente y muy auténtica. Y con Ed Sheeran ya en la lista de invitados, no sería raro que además terminemos escuchándolo cantar en la ceremonia.