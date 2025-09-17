Desde que te comenté cómo Ed Sheeran se convirtió en fan de James Blunt, no había tenido la oportunidad de volver a elaborar una nota sobre él, hasta ahora. Hoy te hablaré acerca del cantante porque hace poco reveló por qué rechazó una oferta para realizar el “primer concierto en el espacio”. Para que sepas todo al respecto, no te vayas de aquí.

La información la brindó durante una entrevista que tuvo con Scott Mills en BBC Radio 2. Ahí el intérprete de ‘Azizam’, que es muy popular en distintas partes del mundo, dejó en claro que la singular oportunidad se le presentó, pero no indicó quién se la dio.

“Me ofrecieron ir al espacio hace un tiempo, ¿sabes? Y me aterra”, empezó diciendo Ed Sheeran. “Quiero ir al espacio cuando sea como volar a Francia, donde ya lo han hecho 40.000 personas, y se pueda reservar en línea”, agregó.

Ed Sheeran es un cantautor y músico británico. (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP) / HENRY NICHOLLS

No está en sus planes “ser un conejillo de indias”

Más adelante, el artista sostuvo que no está en sus planes “ser un conejillo de indias” y que hay otros sitios que desea conocer antes de tener un viaje al espacio. “Hay lugares en este planeta que no he visitado. Nunca he estado en Groenlandia. Me encantaría ir allí. Hay lugares en este planeta que preferiría ir antes que al espacio”, recalcó.

Después de ello, indicó que exactamente la propuesta que recibió fue de “hacer un primer concierto en el espacio” y que estaba seguro “de que mucha gente recibió” un “correo electrónico” con esa oferta.

Ed Sheeran nació el 17 de febrero de 1991 en Halifax, Reino Unido. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

No quiere que sus hijas corran el riesgo de quedarse sin un padre

“Amigo, no lo haré. Tengo hijas (Lyra Antarctica, de 5 años, y Jupiter, de 3: nacieron como ‘fruto’ de su amor con su esposa Cherry Seaborn)”, manifestó Ed Sheeran en la entrevista. “No voy a arriesgar eso por un récord Guinness. No voy a arriesgarme a que mis hijas no tengan papá”, sentenció. En definitiva, nadie logrará cambiar su opinión.

