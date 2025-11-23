Es bien sabido que Eddie Murphy construyó una carrera llena de éxitos y personajes memorables en aclamadas películas de Hollywood; sin embargo, el actor reconoce que no todas sus decisiones fueron acertadas y que, con el tiempo, hubo papeles que lamentó haber rechazado.

En una entrevista reciente con The Associated Press, el comediante habló sobre los proyectos que dejó pasar y por los que aún se arrepiente.

“Sí, hay un par de películas. ‘Ghostbusters’, se suponía que debía hacer ‘Ghostbusters’. No lo hice. Y ‘Rush Hour’. Tampoco hice esa. Oh, y ‘Who Framed Roger Rabbit’. Esas son mis tres grandes películas que desearía haber hecho”, confesó.

Cuando le preguntaron por qué se refirió a esos filmes en particular, su respuesta fue sencilla: “Fueron éxitos gigantescos”.

El actor explicó que en su momento las decisiones le parecieron lógicas, pero que luego entendió el impacto que tuvieron esos proyectos. (Foto: EFE)

Recordemos que ‘Ghostbusters’, estrenada en 1984, recaudó más de 243 millones de dólares solo en Estados Unidos. ‘Rush Hour’ terminó convirtiéndose en una trilogía popular, mientras que ‘Who Framed Roger Rabbit’ (¿Quién engañó a Roger Rabbit?) también fue un fenómeno en taquilla.

Murphy detalló que algunas decisiones se tomaron por coincidencia de proyectos: “Bueno, con ‘Ghostbusters’, hice ‘Beverly Hills Cop’ en su lugar. Era hacer esto o aquello, así que al final funcionó bien. Y ‘Who Framed Roger Rabbit’ simplemente me pareció ridícula en ese momento y la rechacé. Después pensé: ‘Oh, eso es increíble’”.

Aunque admite sus arrepentimientos, su carrera continuó con éxitos como ‘The Nutty Professor’, ‘Dr. Dolittle’ y su nominación al Óscar por ‘Dreamgirls’.

Actualmente, el actor hace un repaso por su trayectoria en el documental de Netflix ‘Being Eddie’, que muestra su vida desde sus primeros pasos como comediante adolescente.

A pesar del arrepentimiento, Murphy destacó que su carrera siguió adelante con numerosos éxitos y reconocimientos. (Foto: Robyn Beck / AFP)

En otra entrevista, esta vez con The Hollywood Reporter, Murphy reveló que el proyecto originalmente tenía otro enfoque. “No iba a ser este tipo de documental”, aseguró.

Explicó que antes de la pandemia planeaba volver al stand-up, pero todo quedó paralizado: “Luego llegó el COVID y todo se cerró… Trabajamos en esto durante cinco o seis años y ahora, coincidentemente, es mi año 50 en el mundo del espectáculo”.

Otra de las facetas más destacadas del actor es su voz de Burro en la franquicia ‘Shrek’, que tendrá una quinta película en 2027. Junto con él, volverán Cameron Diaz y Mike Myers, sumándose al elenco Zendaya como una de las trillizas de Shrek y Fiona.

El comediante recuerda con cariño su participación en 'Shrek'. (Foto: DreamWorks)

Sobre el esfuerzo que implica grabar este papel, Murphy dijo: “Terminas con dolor de cabeza después de una sesión de ‘Shrek’. El burro canta mucho. Tienes que estar al máximo y repetirlo una y otra vez… Lo bueno es que la gente lo aprecia. Todo el mundo ama la película”.

Por otra parte, el actor comparó ese esfuerzo con otros trabajos exigentes que no siempre reciben reconocimiento: “No hay nada peor que trabajar muy duro en algo, pasar horas en maquillaje, sudar y hacer de todo… y que luego lo estrenen y digan: ‘Dos pulgares abajo’. Y tú piensas: ‘Estuve 50 horas en la silla de maquillaje’”.

