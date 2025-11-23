Hay un actor de la aclamada serie ‘Breaking Bad’ que está pensando seriamente en dejar atrás para siempre su vida en Estados Unidos.

Aaron Paul, conocido mundialmente por interpretar a Jesse Pinkman, y su esposa Lauren tomaron una decisión radical después de los incendios que afectaron gran parte de Los Ángeles.

La pareja, preocupada por el ambiente y el impacto que tuvieron las llamas en la ciudad, optó por dejar atrás su hogar en California y comenzar una nueva etapa en Europa.

El actor contó al Daily Mail durante un evento del Gran Premio de F1 en Las Vegas que la emergencia climática fue el punto de quiebre.

“Cuando ocurrieron los incendios en Los Ángeles, simplemente supimos que habíamos terminado con LA, así que vendimos nuestra casa y nos mudamos a París”, explicó.

(Foto: Kena Betancur / AFP)

Para el actor, la experiencia en la capital francesa ha sido positiva. “París es increíble”, dijo, reconociendo entre risas que solo sabe decir unas cuantas palabras en francés, como “bonjour”.

Paul comentó que la decisión también tuvo mucho que ver con el bienestar de sus hijos, Story Annabelle, de 7 años, y Ryden Caspian, de 3.

“Nos mudamos por los niños”, afirmó, agregando que él y Lauren “siempre soñaron con pasar un año en el extranjero”.

Desde hace tiempo querían que su familia conviviera con una cultura totalmente distinta. “Siempre quisimos estar rodeados de una cultura completamente diferente”, expresó.

La estadía en París, que inicialmente sería solo por un año, podría extenderse. Paul explicó que se sienten tan cómodos que están evaluando quedarse más tiempo en la Ciudad de la Luz.

(Foto: Lauren Paul / Instagram)

La relación de la pareja con París es especial desde hace años. Se comprometieron allí en 2012 y celebraron una boda temática inspirada en la capital francesa en Malibu, en 2013. Su casa en Los Feliz, en Los Ángeles, fue puesta en venta en julio.

Según People, la propiedad, valuada en 10 millones de dólares, tiene un estilo español y perteneció anteriormente a figuras como Tim Curry, Robert Pattinson y Jim Parsons. Incluye piscina, anfiteatro, chimenea exterior y un estanque con koi.

Los incendios que los llevaron a tomar esta decisión también afectaron a numerosos famosos en enero, sobre todo en las zonas de Palisades y Eaton.

(Foto: Lauren Paul / Instagram)

Más de 100,000 personas tuvieron que evacuar luego de que el gobernador Gavin Newsom declarara el estado de emergencia.

Paris Hilton perdió por completo su casa frente al mar en Malibú. Heidi Montag, Spencer Pratt, Heidi Klum, Anna Faris, Miles y Keleigh Teller, Anthony Hopkins y Eugene Levy también vieron devastadas sus viviendas en Pacific Palisades.

Incendios en Pacific Palisades

El incendio de Palisades (Palisades Fire) fue un desastre extremo ocurrido en enero de 2025 en el oeste de Los Ángeles. El fuego consumió miles de acres de vegetación seca con su rápida propagación impulsada por los potentes y peligrosos vientos de Santa Ana. La emergencia afectó las áreas de Pacific Palisades y Malibú, poniendo en peligro miles de viviendas de alto valor.

La situación forzó a las autoridades a emitir órdenes de evacuación masiva para cerca de 30,000 residentes. El incendio fue un recordatorio trágico de los crecientes riesgos en la interfaz entre el bosque y las zonas urbanas de California, resultando en pérdidas estructurales y humanas significativas, siendo considerado uno de los eventos más destructivos en la historia de la región.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí