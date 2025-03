El último sábado 8 de marzo, Ben Affleck asistió al Festival de Cine y Televisión SXSW 2025 en Austin, Texas (Estados Unidos), para el estreno mundial de su más reciente película ‘The Accountant 2’. Lo llamativo es que, en aquel día y lugar, su amigo Matt Damon le brindó apoyo en medio de la última controversia con Jennifer Lopez.

Tengamos en cuenta que Damon fue quien coprodujo la mencionada cinta con Affleck a través de la compañía de ambos llamada Artists Equity, y que además él acudió al evento luciendo su barba completa para el rodaje de la cinta ‘The Odyssey’ de Christopher Nolan, según informó People.

“No necesitas un millón de amigos”

Precisamente, en diálogo con la citada fuente, Ben no dudó en destacar la estupenda relación que tiene con su amigo. “Es algo hermoso. Ya sabes, no tengo muchos amigos. Ninguno de nosotros tiene muchos amigos. No necesitas un millón de amigos. Necesitas unos pocos buenos. Y tengo mucha suerte de haber tenido un amigo como Matt. Tengo suerte de tener amigos así en mi vida”, indicó.

Ben Affleck y Matt Damon tienen una compañía de producción llamada Artists Equity. (Foto: Marcus Ingram / Getty Images)

La presencia de Matt Damon sin duda ha causado un gran impacto, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos días se divulgó lo que supuestamente pensaría Jennifer Lopez sobre el acercamiento entre Ben Affleck y Jennifer Garner.

Jennifer Lopez se separó de Ben Affleck en 2024, pero recién el 6 de enero ambos firmaron los papeles de divorcio. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images)

De acuerdo al portal Page Six, una fuente cercana de la ‘Diva del Bronx’ habría indicado que la cantante “no está feliz de ver fotos de ellos juntos todo el tiempo”. El acercamiento de Affleck y Garner habría dejado “furiosa” y “hecha un lío” a ‘JLO’. De momento, la propia intérprete de ‘On the Floor’ no ha salido a desmentir nada al respecto.