Jennifer Lopez no dudó en reconocer que, aunque hoy su relación con Ben Affleck terminó, el actor tuvo un rol esencial en que su más reciente película se hiciera realidad. La cantante y actriz de 56 años contó que Kiss Of The Spider Woman, cinta que protagoniza junto a Diego Luna y Tonatiuh, no habría sido posible sin el apoyo de su exesposo.

“Yo le dije: ‘este es un papel que yo nací para interpretar’, y yo lo quiero hacer y él dijo: ‘okay’ y él ayudó a que pasara”, confesó López en una entrevista con CBS News Sunday Morning.

Ben Affleck, junto a Matt Damon y Jennifer Lopez, figura como productor ejecutivo del esperado musical. | Crédito: YouTube / RoadsideFlix

El proyecto, que llegará a los cines el próximo 10 de octubre, fue producido por Artists Equity, la compañía de Ben Affleck y Matt Damon, donde ambos, junto a la propia López, figuran como productores ejecutivos.

La estrella de raíces puertorriqueñas cumplió así su sueño de protagonizar un musical, y no dudó en darle crédito a Affleck: “La película no se hubiera hecho si no fuera por él y Artists Equity. Así es y siempre le dará a él ese crédito”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que colaboran en el plano laboral, ya que también trabajaron juntos en la película 'Unstoppable’, que ella protagonizó y él produjo junto a Damon.

Consultada sobre si espera una nominación al Oscar por este papel, López recordó la decepción que vivió al no ser considerada por Hustlers. Esta vez, aseguró, no tiene expectativas: “Ya aprendí mi lección esta vez. No es que no me encantaría”, dijo entre risas.

Más allá del cine, la artista también se tomó un momento para reflexionar sobre su matrimonio de dos años con Affleck, una etapa marcada por contrastes. “Fue como el mejor y el peor de los tiempos”, confesó.

Explicó que mientras filmaba Kiss Of The Spider Woman sentía una enorme felicidad por el papel que estaba interpretando, pero que al volver a casa la situación personal era mucho menos luminosa.

Jennifer Lopez protagoniza la cinta junto a Diego Luna y Tonatiuh, con el respaldo de la compañía de Ben Affleck. | Crédito: Jennifer Lopez / YouTube

“Cada momento en el set y cada momento que estaba haciendo este rol estaba tan feliz, y luego cuando regresaba a casa no era tan maravilloso. ¿Cómo puedo reconciliar esto?”, relató.

Sin embargo, aseguró que el proceso la transformó: “Lo superas y honestamente tengo que decir que fue lo mejor que me pasó porque me cambió, me ayudó a crecer de una manera que necesitaba crecer. Soy una persona diferente a la que era el año pasado”.

