Documentos judiciales recientemente revelados aportaron nuevos detalles sobre la investigación que rodea al cantante D4vd, vinculado al asesinato de la adolescente Celeste Rivas-Hernandez. Los fiscales buscan ahora localizar a un familiar cercano del artista para interrogarlo como parte de las indagaciones que siguen abiertas en California. Como se recuerda, la menor había huido de su casa y estuvo desaparecida durante meses. Sus restos fueron hallados el 8 de septiembre en el maletero de un Tesla incautado en un depósito de remolque de Los Ángeles.

Posteriormente, se supo que el vehículo estaba registrado a nombre del cantante, cuyo nombre real es David Burke. El coche había sido abandonado cerca del apartamento que él alquilaba en ese momento.

De acuerdo con documentos citados por el medio local KPRC, un gran jurado que analiza si el músico tuvo participación en el crimen quiere tomar declaración a su padre, Dawud Burke. Los fiscales solicitaron que viaje desde Texas a California para responder preguntas consideradas clave para el caso.

Los fiscales buscan que el padre de D4vd viaje a California para declarar, al considerar que su testimonio es esencial para el caso. (Foto: @d4vddd / Instagram)

Las autoridades estatales sostienen que el testimonio del padre es “material y necesario”, dado el estrecho vínculo con su hijo. Para facilitar su comparecencia, ofrecieron cubrir los costos del viaje, el transporte desde y hacia el aeropuerto y garantizarle protección frente a un posible arresto mientras se traslada.

La defensa de Burke padre se opuso a la solicitud y presentó un recurso alegando que el pedido era ilegal.

En los documentos judiciales, sostuvo que se le negó el debido proceso porque no recibió copias sin censura de los escritos que respaldan la citación; sin embargo, el juez Gary W. Chaney rechazó el planteo y consideró que la orden era válida, aunque los abogados anunciaron una apelación.

La causa de muerte de la adolescente sigue sin hacerse pública y la investigación continúa abierta. (Foto: GoFoundMe)

Mientras tanto, la causa de la muerte de Celeste no ha sido revelada públicamente. La policía de Los Ángeles solicitó al forense que no difundiera detalles, una decisión que fue cuestionada por el jefe médico forense Odey Ukpo, quien afirmó: “Estamos dedicados a servir a nuestra comunidad con total transparencia, sin embargo, la ley nos impide hacerlo mientras permanezca la orden judicial en este caso”.

Las autoridades indicaron que los restos presentaban un avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que la joven llevaba fallecida un tiempo prolongado.

La investigación sigue en curso y, hasta ahora, D4vd estaría cooperando con los investigadores, sin haber realizado declaraciones públicas sobre la muerte de la adolescente.

Aunque la defensa argumentó que la citación era ilegal, un juez avaló el pedido de la Fiscalía. (Foto: @d4vddd / Instagram)

Cronología del caso D4vd - Celeste Rivas

Abril de 2024: Celeste Rivas Hernandez, de 13 años, es reportada como desaparecida en Lake Elsinore, California.

5 de agosto de 2025: D4vd inicia su gira Withered World Tour.

27 de agosto: Un oficial de tránsito marca el Tesla de d4vd por un problema relacionado con los neumáticos.

3 de septiembre: El Tesla de d4vd recibe una citación.

5 de septiembre: El Tesla de d4vd es remolcado a un patio de depósito en Hollywood.

7 de septiembre: Celeste Rivas cumple 15 años.

8 de septiembre: El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) descubre un cuerpo desmembrado envuelto en plástico en el maletero del Tesla de d4vd.

17 de septiembre: El cuerpo en descomposición es identificado como Celeste Rivas.

18 de septiembre: La casa de d4vd es registrada durante la noche: los investigadores confiscan una computadora y otras evidencias. D4vd continúa su gira con un concierto en Seattle. La familia de Rivas rompe el silencio a través de su página de GoFundMe.

19 de septiembre: D4vd cancela el resto de su gira.

23 de septiembre: El cuerpo de Rivas es entregado a su familia.

Se revela que D4vd y su mánager rompieron su contrato de arrendamiento y abandonaron la casa allanada en Hollywood.

6 de octubre: Rivas es enterrada en una ceremonia fúnebre privada en Rowland Heights, California.

18 de noviembre: Una fuente del LAPD afirma que D4vd está siendo tratado como sospechoso.

22 de noviembre: Reportes afirman que el cuerpo de Rivas estaba parcialmente congelado cuando fue hallado en el Tesla de d4vd.

24 de noviembre: El LAPD desmiente la afirmación de que el cuerpo estuviera congelado o decapitado y declara que la joven llevaba muerta semanas al momento del hallazgo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí