Ángela Aguilar volvió a los escenarios el pasado 7 de noviembre con el arranque de su esperada gira “Libre Corazón”, un regreso cargado de expectativa, emoción y un toque de polémica. No solo se trataba de su retorno después de un año fuera de los eventos en vivo tras su boda civil con Christian Nodal en 2024, sino del fuerte interés del público por ver cómo sería esta nueva etapa artística y personal.

Desde el inicio, la producción apostó por una puesta en escena ambiciosa: mariachi, orquesta, elementos teatrales y hasta la presencia de un bailarín para temas como “El Equivocado”. La gira venía acompañada de intensa promoción, venta de boletos en paquetes especiales y facilidades de pago.

El comentario de Ángela Aguilar sorprendió al público durante su gira en EE.UU. | Crédito: AP Photo/Damian Dovarganes

Sin embargo, pese a toda la visibilidad mediática, las horas previas al concierto inaugural mostraban una evidente disponibilidad de asientos, algo que ya había sido anticipado meses atrás cuando la prensa reportó la primera lista de 15 fechas con baja demanda inicial.

En medio de todo ese panorama, uno de los momentos más comentados de los shows surgió cuando Ángela interpretó “Dime cómo quieres”, la colaboración que lanzó junto a Christian Nodal en 2020. Aunque la canción forma parte de su repertorio, Nodal no la ha acompañado en ninguna fecha, ya que también se encuentra de gira.

Aun así, Ángela mantiene el tema en su lista y, aprovechando las pausas, lanza al público un característico “Amooor”, recordando el famoso meme que nació tras su primera aparición pública con Nodal después de su boda.

Pero fue su comentario previo a esta canción lo que terminó encendiendo la conversación entre sus fans. Antes de cantarla, dijo ante el público:

“Esta canción sé que se la van a saber. Y el que debería de cantarla conmigo hoy tiene ensayos, entonces no pudo venir. ¿Qué mal, no? A mí me traen para arriba y para abajo en sus conciertos y él no viene a los míos. Le voy a empezar a cobrar. Ya le cobré. Así que vamos a cantar esto para que él lo pueda escuchar hasta Los Ángeles. Así de fuerte para enviarle todo mi amor, como siempre te dedico este concierto”.

Ángela Aguilar dedicó la canción a Nodal pese a que no pudo acompañarla. | Crédito: Instagram angela_aguilar_

El comentario, mitad broma y mitad reclamo cariñoso, dejó claro que la ausencia de Nodal no pasó desapercibida, añadiendo un matiz íntimo y personal a la gira que recorre varias ciudades de Estados Unidos.

Y no fue el único guiño a su relación. En una presentación reciente, Ángela aprovechó un cambio de vestuario para presumir su anillo de compromiso, asegurando entre risas:

“Es que no me cabía el anillo con los guantes y se iba a enojar mi esposo. Ya me lo pusieron, ¡ya vieron!”.

