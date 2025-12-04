La aparición sorpresa del príncipe Harry en “The Late Show with Stephen Colbert” generó un momento tan incómodo como inesperado. El duque de Sussex interrumpió el monólogo del presentador para burlarse de la fascinación que muchos estadounidenses sienten por la realeza, justo cuando Colbert hacía chistes sobre películas navideñas centradas en monarquías.

Todo ocurrió pocas horas después de que se diera a conocer que Thomas Markle, su suegro, había sido sometido a una cirugía de emergencia.

Al entrar al escenario del Ed Sullivan Theater, Harry bromeó desde el primer instante. “Sinceramente pensé que esta era la audición para ‘El Príncipe de Jengibre salva la Navidad en Nebraska’,” dijo al presentador.

Además, comentó que había considerado dedicarse a la actuación porque sabía lo “obsesionados” que están los estadounidenses con las películas navideñas y la realeza.

El momento más tenso llegó cuando Harry lanzó una indirecta política mientras continuaban las bromas.

El Príncipe Harry hizo una indirecta dirigida al expresidente Donald Trump, lo que provocó abucheos del público. (Foto: The Late Show with Stephen Colbert)

Luego de que Colbert negara que los estadounidenses estuvieran tan obsesionados como él decía, Harry respondió: “¿En serio? Escuché que ustedes eligieron a un rey,” comentario con el que el príncipe insinuó que Trump se comporta como un monarca o como alguien que quiere gobernar con poder absoluto.

Sus palabras, tal como se puede ver en el video publicado en YouTube por el programa, provocó los abucheos del público.

Colbert trató de suavizar la reacción diciendo: “Es un punto válido, no, tiene un punto.”

Harry continuó agregando que los estadounidenses suelen hacer un gran escándalo sobre su “tataratataratataratatarabuelo Jorge III,” rey de Gran Bretaña durante la Revolución Americana.

La referencia al expresidente volvió cuando Harry habló sobre lo que estaría dispuesto a hacer para conseguir un papel en la supuesta película navideña que Colbert mencionaba.

“Grabaré una audición en video, volaré por mi cuenta para un casting, resolveré una demanda infundada con la Casa Blanca. Todas esas cosas que ustedes en televisión hacen,” dijo el príncipe, aludiendo al acuerdo de 16 millones de dólares entre Trump y CBS.

Colbert contestó: “Oye, Harry, yo no hice ninguna de esas cosas,” a lo que Harry respondió: “Tal vez por eso estás cancelado.”

El programa cerró con un abrazo algo incómodo entre el duque y el presentador mientras caía nieve falsa, un cierre que rápidamente se volvió tendencia por lo extraño del momento y por las diversas insinuaciones políticas.

El intercambio reforzó la tensión ya existente entre Harry y Trump, quienes han tenido varios roces públicos en el último año.

La familia de Meghan Markle atraviesa la delicada situación médica de Thomas Markle, su padre, quien permanece en cuidados intensivos. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP) / RAUL ARBOLEDA

Fuera del programa, la familia de Meghan Markle atravesaba una situación delicada. Según Daily Mail, Thomas Markle, de 81 años, fue sometido a una cirugía de tres horas en Filipinas y trasladado a cuidados intensivos.

Su hijo, Thomas Markle Jr., pidió públicamente apoyo: “Le pediría a todo el mundo que lo mantenga en sus pensamientos. Mi único deseo es que Meghan muestre algo de compasión por mi padre. Él literalmente está luchando por su vida.”

Thomas Jr. también comentó que espera que su padre permanezca en el hospital por un largo tiempo debido a que le espera una recuperación “agotadora”.

Además, mencionó que es probable que necesite una segunda intervención para retirar un coágulo de sangre.

Qué se sabe del acuerdo millonario entre Trump y CBS

El acuerdo de $16 millones entre Donald Trump y CBS (Paramount Global) fue un pago de conciliación para resolver una demanda presentada por Trump contra el programa “60 Minutes”.

Trump acusó al programa de editar engañosamente una entrevista con Kamala Harris para favorecerla, alegando sesgo noticioso para influir en la elección.

Paramount, buscando evitar un litigio costoso y potencialmente perjudicial en un momento en que perseguía una fusión empresarial importante, optó por conciliar, aunque negó todas las acusaciones.

El acuerdo, valorado en $16 millones, se destinó a cubrir los honorarios legales de Trump y a financiar su futura biblioteca presidencial, más no a hacer pagos personales.

Como parte del arreglo, “60 Minutes” también aceptó un cambio editorial comprometiéndose a publicar las transcripciones completas de futuras entrevistas realizadas a candidatos presidenciales.

