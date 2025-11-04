El cielo se prepara para recibir un visitante muy especial. En los siguientes días, el cometa C/2025 A6 (Lemmon) se acercará a la Tierra, ofreciendo un espectáculo que podría ser uno de los más impresionantes del año.

El cometa, descubierto el 3 de enero de 2025 por el Mount Lemmon Survey en Arizona, pertenece a la categoría de cometas de largo período. Esto significa que tarda más de mil años en completar una órbita alrededor del Sol.

Su último paso cercano a la Tierra ocurrió cuando la humanidad ni siquiera desarrollaba la imprenta, por lo que su regreso es una oportunidad única para observar una reliquia del sistema solar primitivo.

El Dr. René Ortega Minakata, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, explica la importancia de este fenómeno: “No visita frecuentemente la parte interior del sistema solar, y cada acercamiento nos da una muestra intacta de los materiales originales de su formación.”

Su paso permite, por tanto, estudiar de cerca los componentes más antiguos del cosmos.

El cometa Lemmon (C/2025 A6) alcanzará su punto más cercano al Sol el 8 de noviembre de 2025, mostrando un brillo verde causado por moléculas de carbono. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

El máximo acercamiento del Lemmon a la Tierra ocurrió el 21 de octubre de 2025, a una distancia aproximada de 90 millones de kilómetros. Su punto más próximo al Sol, conocido como perihelio, será el 8 de noviembre, a unos 79 millones de kilómetros.

Durante ese período, su brillo aumentará gradualmente hasta alcanzar una magnitud aparente entre 3.5 y 4.5, lo que podría hacerlo visible a simple vista en lugares con cielos despejados.

Su color verde brillante proviene del gas diatómico de carbono (C₂), una molécula que al reaccionar con la radiación solar emite ese característico tono verdoso.

A diferencia de las estrellas, los cometas no se ven como puntos definidos, sino como manchas difusas con una coma y una cola luminosa.

El Dr. Ortega advierte que “la visibilidad a simple vista no está garantizada, ya que un cometa no es un punto brillante, sino una nube de gas y polvo en movimiento”; sin embargo, si las condiciones lo permiten, Lemmon podría dejar una estela visible y convertirse en uno de los cometas más visualmente impactantes de la década.

Según el Dr. René Ortega Minakata, del IRyA de la UNAM, su paso ofrece una oportunidad única para estudiar materiales intactos desde la formación del sistema solar. (Foto referencial: Dan Bartlett / NASA / AFP)

En el hemisferio norte, especialmente desde México, España y parte de Sudamérica, podrá observarse durante las primeras semanas de noviembre, poco después del atardecer, mirando hacia el horizonte oeste, donde el Sol se oculta. Los astrónomos recomiendan alejarse de las luces urbanas y usar binoculares o pequeños telescopios para apreciar mejor su brillo.

Más allá de su belleza visual, el cometa Lemmon es una verdadera cápsula del tiempo. “Estudiar su composición nos permite entender qué materiales dieron origen a los planetas, incluida la Tierra”, señala Ortega Minakata.

Por ello, instituciones como la NASA, la UNAM y el ESO (Observatorio Europeo Austral) seguirán de cerca su trayectoria, analizando la luz y los gases que emite.

Cuando vuelva a alejarse, el Lemmon no regresará hasta dentro de más de mil años. Su paso, aunque fugaz, será un recordatorio de la importancia de apreciar estos fenómenos únicos que solo se presencian una vez en la vida.

Cómo y dónde ver el cometa Lemmon

El cometa Lemmon (C/2025 A6) es visible principalmente después del atardecer, mirando hacia el horizonte occidental, oeste u oeste-suroeste, desde la mayoría de las ubicaciones en el Hemisferio Norte. Los mejores momentos para observarlo son entre una hora y dos horas y media después de que se oculte el sol, luego de que el cielo se oscurezca lo suficiente. Para una mejor observación, es fundamental alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades, buscar un lugar con un horizonte despejado y usar binoculares o un telescopio pequeño.

Puedes ubicarlo en el cielo puedes usar aplicaciones de astronomía (como Stellarium o Star Walk) que te dan su posición en tiempo real. Durante este período, el cometa se mueve a través de constelaciones como Bootes u Ofiuco.

