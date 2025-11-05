Marc Anthony tiene algo que decirle a su amigo y colega Bad Bunny antes de que suba al escenario más visto del mundo. El intérprete de “Vivir Mi Vida” ofreció un consejo en una entrevista con Rolling Stone, destacando la magnitud del reto que enfrenta el artista puertorriqueño en el show de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music, que se realizará en el invierno de 2026.

“Le digo que sea responsable con el riesgo [y] con la responsabilidad que está asumiendo, porque estoy seguro de que para él, esto es una enorme responsabilidad para representar no solo su cultura, sino también su música”, comentó Anthony, quien iniciará pronto su residencia en el Fontainebleau de Las Vegas.

El cantante de salsa sabe de lo que habla. En 2002, Marc Anthony se presentó en el Super Bowl XXXVI, interpretando “America the Beautiful” junto a Mary J. Blige. Por eso, más que un consejo, su mensaje a Bad Bunny suena a respaldo: “Va a trabajar mucho más duro para ofrecer un espectáculo increíble y lo espero con ansias”, agregó.

Marc Anthony y Bad Bunny comparten una amistad de más de una década, fortalecida por las veces que han coincidido en el escenario. | Crédito: AFP

Anthony, que considera a Bad Bunny (Benito Martínez Ocasio) un amigo cercano desde hace una década, ha compartido escenario con él en varias ocasiones. Una de las más recordadas fue durante el concierto Debí Tirar Más Fotos en Puerto Rico, donde ambos cantaron ante miles de fanáticos que celebraban la histórica residencia del “Conejo Malo” en su ciudad natal.

Sin embargo, la elección de Bad Bunny para el Super Bowl no convenció a todos. Desde septiembre, cuando la NFL confirmó su participación, el cantante ha recibido críticas desde sectores conservadores de EE.UU., que cuestionan su postura frente a temas políticos y migratorios. Incluso, una petición en Change.org que pide reemplazarlo por el músico country George Strait superó las 100,000 firmas.

Pese a la controversia, la NFL mantiene su respaldo al puertorriqueño. El comisionado Roger Goodell aseguró el 22 de octubre que está “seguro” de que la presentación de Bad Bunny será “genial”.

Marc Anthony, por su parte, no dudó en defenderlo. “No está ahí por suerte”, dijo con firmeza. “Está ahí por mérito propio y por todo lo que ha logrado. Sus cifras son astronómicas”.

| Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Las tensiones alrededor del espectáculo aumentaron en octubre, cuando el exasesor de Trump Corey Lewandowski reveló que agentes de ICE estarían presentes en el evento, lo que generó aún más debate sobre el tono político del show.

Aun así, Anthony confía plenamente en su compatriota: “Estoy orgulloso de lo que ha logrado en términos de difundir su evangelio y ese tipo de música, y del nivel al que lo ha llevado”.

