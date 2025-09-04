En medio de la mediática disputa legal entre Cazzu y Christian Nodal por su hija Inti, surgió una voz de experiencia que no pasó desapercibida: la de Natalia Jiménez. La cantante española, que en el pasado también enfrentó una batalla legal por su propia hija, no dudó en enviarle un consejo firme y directo a la rapera argentina.

“No te puedes dejar, no puedes dejar que un hombre te diga dónde puedes viajar o dónde no puedes viajar con tu hija, tú la pariste, tú la puedes llevar a donde tú quieras”, expresó Jiménez durante una entrevista en En Casa con Telemundo.

Cazzu relató un duro momento legal con el abogado de Nodal, lo que generó la empatía de Natalia Jiménez. | Crédito: Héctor Elí / YouTube

Con estas palabras, dejó clara su postura sobre la libertad de Cazzu como madre y la necesidad de marcar límites frente a situaciones legales que ponen en juego su maternidad.

Las declaraciones de Natalia llegan poco después de que Cazzu relatara un duro episodio durante una mediación legal con el abogado de Nodal.

La argentina recordó que pidió un permiso especial para viajar con su bebé, pero la respuesta fue devastadora: “Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘tenemos el put* control sobre vos y tu hija’”, confesó en el podcast Se Regalan Dudas, describiéndolo como “uno de los peores momentos de mi vida”.

La experiencia personal de Natalia Jiménez con su exesposo motivó el consejo que hoy comparte con Cazzu frente a Nodal. | Crédito: CAZZU Canal Oficial / YouTube

Jiménez, quien vivió algo parecido con su exesposo Daniel Trueba en su lucha por poder viajar con su hija Alessandra, empatizó con la difícil posición de Cazzu. Por eso, además de su apoyo moral, fue clara en recomendarle una salida contundente: “Si no funciona de tú a tú, tienes que ir a los juzgados”.

