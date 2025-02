El Super Bowl no solo es el evento deportivo más visto del año, sino también el escenario donde los artistas dejan su huella. Este 2025, Kendrick Lamar será el encargado de encender el show de medio tiempo, y, como era de esperarse, los consejos no han tardado en llegar. Usher, quien brilló en el Super Bowl 2024 con una presentación impecable, decidió compartir con Kendrick unas palabras clave antes de su gran momento.

En un episodio de The Jennifer Hudson Show que saldrá al aire el martes 4 de febrero, Usher, el cantante de Good Good, le soltó un par de consejos clave a Kendrick Lamar, quien este año tomará el relevo en el escenario más grande del fútbol.

“No he tenido la oportunidad de ponerme en contacto con él y decirle, en primer lugar, lo emocionado que estoy”, dijo Usher sobre el rapero, de 37 años. “He hablado con todo el mundo a mi alrededor... He hablado con todos los productores, con su equipo creativo”, añadió.

Usher fue el gran protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2024. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

“Lo único que diría es que hay que saborear el momento porque uno se obsesiona tratando de lograr el mejor rendimiento pero no se da cuenta de que en realidad se trata de disfrutarlo”, agregó.

“Puede que no sea perfecto, puede que no todo salga exactamente como se supone que debe salir, pero si estás en tu mente y te quedas estancado tratando de hacer algo perfecto, no vas a mirar hacia arriba ni a oler las flores”, continuó Usher.

Usher fue el gran protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2024. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

“Y que se dé cuenta de que ‘espera un minuto, estoy aquí y tengo la oportunidad de vivir este momento y no lo voy a volver a tener, no voy a volver a tener este momento’”, dijo el ícono del R&B. “Así que mi aliento para él es que realmente esté presente y espero que aproveche bien el momento”, añadió.

“Hay mucho que decir, hay mucho que decir sobre el origen del hip hop, hay mucho que decir sobre ese joven y cómo ha sido un referente increíble de lo que es ser un artista”, agregó Usher. “Sólo espero que realmente aproveche ese momento”, continuó.