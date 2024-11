Taylor Swift se ha ganado la simpatía de las esposas y novias de los jugadores de los Kansas City Chiefs tanto que una de las hijas de un jugador ahora se refiere a ella como “tía Tay”. La cantante se ha vuelto cercana a varias WAGs (acrónimo de la expresión en inglés “Wives and Girlfriends” que significa “esposas y novias”) del equipo, incluida Chariah Gordon, la prometida del receptor abierto Mecole Hardman.

Gordon reveló a la revista Glamour que la superestrella le envió un regalo a su pequeña hija mientras estaba en Europa con su gira Eras. “Es tan tierno y tan considerado. Así que ella, entre espectáculos... mantenía a mis hijos muy cerca”, dijo.

Al igual que Gigi Hadid, Taylor Swift ya tiene el estatus de “tía” para los dos hijos de Gordon. El 10 de noviembre , Gordon publicó una historia en Instagram en la que aparecía la celebridad sosteniendo a la bebé de Gordon con el texto “Tía Tay y bebé Ci”.

Taylor Swift se acurrucó con el bebé de Chariah Gordon mientras asistía al juego de los Kansas City Chiefs el 10 de noviembre. (Foto: Instagram/Chariah Gordon)

Gordon, que está comprometida con Mecole Hardman Jr., compañero de equipo de Travis Kelce, dijo que ella y Swift hicieron match de inmediato. “De hecho, tuve la oportunidad de conocerla en la casa de Trav y fue súper, súper dulce. Y desde entonces hemos sido súper geniales. La llamo mi hermana. Así es mi hermana”, indicó.

Esto explica la razón por la que Taylor Swift ha estado apareciendo con mucha más frecuencia en las redes sociales de Chariah Gordon recientemente. Gordon tiene varios selfies con la cantante en diferente eventos relacionados con los juegos de los Kansas City Chiefs.

Taylor Swift y Chariah Gordon. (Foto: Instagram/Chariah Gordon)

“Es una chica muy dulce y con los pies en la tierra. Me olvidé de que era Taylor Swift, así es como te hace sentir. No estaba diciendo, oh Dios mío, esta es Taylor. Estaba como, oh, esta es una de mis chicas de casa. Así es como me sentí. Así que me encanta. Ella lo hace”, explicó al citado medio.