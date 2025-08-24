Sarah Jessica Parker interpretó a Carrie Bradshaw durante años, pero asegura que siempre ha existido “una línea muy clara” entre ella y su personaje más famoso. A pesar de eso, hay ciertos detalles que lograron colarse en la ficción.

En una reciente sesión de preguntas y respuestas con Evan Katz Ross, organizada por Threads, Parker habló sobre algunas de esas curiosidades. Entre risas, explicó que algo muy personal terminó formando parte de Carrie en Sex and the City y And Just Like That...

“Debió ser por estar con los guionistas y que me escucharan decirle a un mesero: ‘Oye, todas las hierbas están bien, menos el perejil’”, recordó. “Siempre sentí que había una línea muy clara entre Carrie y yo, pero esa era sorprendentemente familiar”.

La actriz contó que esta manía se integró al guion después de que los guionistas la escucharan rechazar la hierba en un restaurante. (Foto: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images) / Marc Piasecki

Más allá de este detalle, Parker comentó que siempre estuvo dispuesta a comer cualquier cosa en pantalla, incluso durante largas horas de rodaje.

“Cynthia [Nixon] y yo nos propusimos comer absolutamente todo lo que nos ponían enfrente. Pasábamos horas grabando en la cafetería, y cuando hacían la pausa para almorzar, queríamos llevarnos la comida con nosotras”, contó bromeando. “¡Comida gratis!”, añadió entre risas.

La actriz también confesó que, aunque mantiene distancia con su personaje, en ocasiones recurrió al famoso vestuario de Carrie para ocasiones especiales.

También recordó cómo, junto a Cynthia Nixon, comían todo lo que aparecía en las escenas de cafetería y confesó que en ocasiones ha tomado prendas del vestuario de Carrie para eventos especiales. (Foto: Cindy Ord / Getty Images for SiriusXM) / Cindy Ord

“Hace poco fui invitada a un cumpleaños en Inglaterra y necesitaba un conjunto con urgencia. Como estábamos cerca, tomé algo del archivo”, explicó, aclarando que es algo que rara vez hace.

Por último, Parker habló sobre el final de And Just Like That…, anunciado por el showrunner Michael Patrick King.

El último capítulo se emitió el 14 de agosto y ella le dedicó un emotivo mensaje a Carrie en Instagram, acompañado de un montaje con escenas del personaje y sus amigas.

La actriz se despidió del personaje con un emotivo mensaje tras el anuncio del final de And Just Like That…, destacando cuánto ha significado para su carrera. (Foto: HBO)

“Creo que la he amado más que a nadie”, reconoció. “Sé que otros la han amado tanto como yo”.

Todas las temporadas de Sex and the City y And Just Like That... están disponibles en HBO Max.

¿De qué trata And Just Like That...?

And Just Like That... es la secuela de Sex and the City. La serie sigue a Carrie, Miranda y Charlotte en sus cincuenta, mientras enfrentan la vida, el amor y la amistad en la ciudad de Nueva York.

La trama se centra en los desafíos de la madurez. Carrie lidia con la pérdida, Miranda cuestiona su matrimonio y su identidad, y Charlotte se enfrenta a los problemas de sus hijos adolescentes.

Además, la serie introduce nuevos personajes, tocando temas como la diversidad, la identidad de género y las nuevas dinámicas sociales, mostrando un mundo más inclusivo y complejo.

