Taylor Swift sorprendió nuevamente a sus amigos con su particular manera de mostrar cariño. La cantante de 36 años, conocida por su talento musical, su estilo único y su sentido del humor, parece encontrar la misma alegría en detalles pequeños que en llenar estadios. Durante una reciente salida nocturna en Los Ángeles, Swift no pasó desapercibida: sus gestos atentos y personalizados se convirtieron en el tema de conversación de quienes la acompañaban, dejando claro que para ella, las conexiones personales y los obsequios pensados son tan importantes como su música y su vida pública.

Fue durante esa noche del viernes, 9 de enero, cuando la estrella del pop decidió regalar a cada uno de sus amigos más cercanos, incluyendo a Este Haim, Danielle Haim, Alana Haim y Sombr, un obsequio muy especial: panes de masa madre caseros, cuidadosamente envueltos y acompañados de sus icónicas etiquetas manuscritas. En las fotos captadas mientras salían del restaurante Bird Streets Club en West Hollywood, se podía ver al grupo sosteniendo sus regalos con una mezcla de sorpresa y diversión.

Sombr appeared to meet Taylor Swift after he was seen carrying one of Swift’s signature sourdough loaves, labeled with the handwritten phrase “It’s a loaf story,” a nod to her hit song Love Story. pic.twitter.com/Jl9usYqW3Y — 📸 (@metgalacrave) January 10, 2026

Esta no es la primera vez que Taylor comparte su pasión por la cocina. Durante una aparición en el podcast New Heights de su prometido Travis Kelce y su hermano Jason Kelce en agosto de 2025, explicó cómo su obsesión por la repostería y el pan se intensificó tras concluir su gira récord Eras.

“Diría que todos mis hobbies podrían clasificarse como cosas que uno haría en el siglo XVIII, ¿sabes? Obsesionarme con la masa madre se ha apoderado de mi vida,” comentó entre risas.

Taylor Swift no deja de sorprender con sus detalles personalizados y su toque único. | Crédito: JULIEN DE ROSA / AFP / JULIEN DE ROSA

Swift incluso ha llevado su entusiasmo a sus amigos famosos en varias ocasiones. Selena Gomez, por ejemplo, compartió en sus historias de Instagram una foto de una cesta con pan recién horneado y una vela Le Labo que Taylor le regaló por su cumpleaños número 33, junto con un mensaje escrito a mano que decía: “Homemade sourdough … For Selena + Benny. It’s a loaf story.”

Meses después, el presentador de BBC Greg James recibió su propio pan casero durante una entrevista, con la variante de limón y arándanos, acompañado de un clásico juego de palabras: “The Fate of Doughphelia.”

Taylor Swift continúa mostrando su lado creativo fuera del escenario y en la vida cotidiana. | Crédito: EFE/ Octavio Guzmán / Octavio Guzmán

Incluso Jimmy Fallon se ha sumado a la lista de destinatarios de estos obsequios tan peculiares. El presentador escribió en Instagram: “No voy a mentir: Taylor hace el mejor pan de masa madre. ¡Gracias @taylorswift!!!” junto a un paquete que llevaba la frase manuscrita, “The Loaf of a Doughgirl,” un guiño a su álbum The Life of a Showgirl.

Queda claro que para Taylor Swift, la creatividad no se limita al escenario. Sus amigos más cercanos saben que, además de ser una superestrella internacional, también es una anfitriona y amiga que pone su corazón en cada detalle, demostrando que a veces, un regalo hecho a mano puede decir más que cualquier palabra.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí