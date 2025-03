Meghan Markle no se detiene. Entre el anuncio de la segunda temporada de With Love, Meghan, el relanzamiento de su marca As Ever y la crianza de Archie y Lilibet, su agenda está más llena que nunca. Pero cuando se trata de su familia, siempre encuentra un momento especial. Para celebrar el St. Patrick’s Day, la duquesa de Sussex preparó un desayuno muy simbólico: unos waffles verdes, en honor al icónico color de la festividad. Sin embargo, este gesto tuvo un significado aún más profundo, pues incluyó un emotivo guiño a la reina Isabel II.

En los videos que publicó en su cuenta de Instagram, se ve a Meghan preparando la mezcla para los waffles, que al parecer cocinó en una máquina con un posible vínculo con la bisabuela paterna de sus hijos.

Meghan de Sussex muestra sus habilidades en la cocina en el adelanto de su serie en Netflix. | Crédito: Netflix

En una charla con James Corden en 2021, Harry reveló que su abuela, la reina Isabel II, les preguntó a él y a Meghan qué regalo quería Archie para Navidad. Meghan respondió que una wafflera, y la monarca no dudó en enviársela. “Nos mandó una para Archie. Así que, para el desayuno, ‘Meg’ prepara una deliciosa mezcla orgánica y a Archie le encanta”, contó Harry en aquella ocasión.

Es posible que Meghan haya usado la wafflera que la reina Isabel le regaló a Archie en una Navidad pasada para preparar sus tradicionales waffles orgánicos. Además, la exestrella de Suits los decoró con fresas, moras, kiwis y crema batida, dándoles un toque fresco y colorido. Para complementar el desayuno, sirvió una bebida verde, que probablemente era matcha con alguna leche vegetal.

Meghan Markle preparó waffles en color verde para su familia por St. Patrick's Day. | Crédito: Instagram @meghan

Aunque Meghan suele ser cuidadosa y evita mostrar los rostros de sus hijos, en los videos que comparte en redes, a veces se pueden ver pequeños destellos de su presencia. En los clips que publicó por su celebración de San Patricio, se alcanza a notar una diminuta mano, que podría ser de Archie o Lilibet. Además, para hacer aún más especial el momento, Meghan también les preparó leche con un toque de color verde.