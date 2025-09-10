Adam Sandler cumplió 59 años y distintas celebridades relacionadas al mundo actoral le brindaron sus respectivos saludos. Sin embargo, Salma Hayek demostró su faceta divertida y creativa para dedicarle un afectuoso mensaje, evidenciando que su relación amical fuera de las cámaras es excelente.

La actriz usó su cuenta propia de Instagram para publicar un video en compañía del protagonista de ‘Happy Gilmore’ . En este clip, sucede un hecho que a cualquiera de nosotros le ocurrió en algún momento: grabar un video cuando el propósito era tomarse una fotografía.

Adam Sandler y Salma Hayek trabajaron juntos en 'Grown Up'. (Crédito: Alexandre Meneghini / AP) / Alexandre Meneghini

“Feliz cumpleaños Adam Sandler. Algún día presionaré el botón correcto, hasta entonces, disfruta de mi colección de videos accidentales”, se lee en el post publicado por la celebridad mexicana.

El propio Adam fue quien se dio cuenta de este “error” cuando Salma quiso tomar una ‘selfie’, pero sin lugar a duda, crearon un grato recuerdo que provocará risas al momento de que ambos visualicen este material.

Una amistad de años

La relación amical entre Salma Hayek y Adam Sandler no es reciente, pues inició cuando compartieron elenco en la película ‘Grown Ups’, donde ambos eran pareja y padres de tres hijos. Es más, en el 2021, el reconocido actor acompañó y le dedicó un discurso a la celebridad mexicana cuando develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El momento que Adam le dedica un discurso a Salma en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Crédito: Jordan Strauss / Invision / AP)

Si consideras que también es la primera vez que Salma saluda a Adam por su cumpleaños, también lo felicitó por cumplir un año más de vida en el 2020. De hecho, en aquella ocasión demostró la misma chispa de humor que se vio en su mensaje reciente.

“Has sido mi jefe, mi marido de película, mi más querido amigo y si hubieras nacido un mes antes, en Coatzacoalcos, Veracruz, podrías haber sido mi gemelo. Siempre has sido un hombre sabio, pero nunca envejecerás, siempre será un niño responsable, pero hermoso. Feliz cumpleaños”, expresó la protagonista de ‘Frida’.

