Dispuesta a sentirse mejor y que ese dolor ya no sea un tormento, la celebridad Kim Kardashian encontró en México la solución a todos sus problemas; sin embargo, la noticia causó revuelo porque el tratamiento no está aprobado en Estados Unidos, ¿de qué se trata? Tras causar polémica en redes por anunciar las fajas faciales de su marca Skims, ahora se ha animado a promocionar un procedimiento médico que no se pudo realizar en su país natal porque la ley no lo permite. Aquí te cuento los detalles que ella misma reveló en su cuenta oficial de Instagram.

Todo empezó hace un par de años cuando la empresaria y exesposa de Kanye West no se sentía bien tras una lesión en el hombro mientras levantaba pesas. Esto le ocasionó un dolor crónico y constante para el que no encontraba solución con terapias convencionales.

Fue ahí donde descubrió un tratamiento innovador en México, por lo que decidió viajar y probarlo encontrando la solución ya que “recuperé el rango completo de movimiento, y mi hombro se ha sentido completamente normal desde entonces”. Tras esta experiencia, volvió por dolor crónico de espalda que estaba afectando su bienestar durante varios años.

El tratamiento al que se sometió la empresaria no es accesible en muchos lugares, debido a su naturaleza experimental. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

El tratamiento contra el dolor de Kim Kardashian

Se trata del tratamiento Dezawa Muse, basado en las células madres y, según su testimonio, la ayudó con su padecimiento. “Me desgarré el hombro levantando pesas, lo que me dejó con un dolor constante (…) Intenté todo para encontrar alivio, luego descubrí el potencial de la terapia con células madre y conocí al Dr. Adeel Khan en Eterna. Su equipo me trató el hombro y los resultados fueron inmediatos. Recuperé la amplitud de movimiento completa y mi hombro se ha sentido completamente normal desde entonces”, escribió la modelo en su cuenta oficial.

Tras la buena experiencia, se animó a probarlo en la espalda y afirmó que “fue revolucionario una vez más (…) Experimenté un alivio inmediato y el dolor insoportable por fin desapareció. Si sufres de dolor de espalda, te recomiendo este tratamiento encarecidamente. Me ha transformado la vida cuando pensaba que mi cuerpo se estaba desmoronando”.

Además, Kim Kardashian fue enfática en afirmar que “solo comparto lo que me ha funcionado últimamente” y que “cada persona es diferente”, por lo que recomendó que “investiguen por su cuenta y hablen con profesionales médicos” antes de animarse a seguir su ejemplo.

Kim Kardashian encontró alivio a su dolor de la mano del Dr. Adeel Khan, experto en terapias con células madre. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

Tratamiento con células madres no aprobado en EE.UU.

El tratamiento con células madre Muse es una terapia regenerativa usada para reparar, reemplazar o regenerar células y tejidos dañados basado en una población especial de células pluripotentes derivadas de tejidos adultos —como médula ósea, piel, placenta o cordón umbilical— que exhiben propiedades únicas; sin embargo, hasta el momento es considerado experimental por lo que no está aprobado por la FDA o Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration en inglés) en Estados Unidos. Investigadores y agencias reguladoras continúan estudiando su seguridad, eficacia e impacto a largo plazo.

En el caso de Kim Kardashian, Muse fue usado para aliviar dolores musculares y articulares y lo realizó en México, en el centro médico Eterna, ya que no está aprobado en Estados Unidos y puede llegar a costar 25,000 dólares.

Si bien hay testimonios de buenos resultados, como el de la estrella de ‘The Kardashians’, los expertos advierten que los tratamientos con células madre deben ser considerados con precaución, ya que, en muchos casos, no han pasado por todas las fases necesarias de investigación clínica para garantizar su eficacia y seguridad.

