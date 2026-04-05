La periodista Savannah Guthrie compartió un emotivo y doloroso mensaje durante la celebración de Pascua, en medio de la angustia que vive por la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, cuyo paradero se desconoce desde el 1 de febrero. La presentadora del programa “Today” participó en un video para un encuentro digital de Pascua organizado por Good Shepherd New York. En su intervención, habló sobre el significado de esta fecha en la fe cristiana, pero también dejó ver el difícil momento personal que atraviesa.

“Hoy celebramos la promesa de una vida nueva que nunca termina en la muerte. Pero, estando aquí hoy, tengo que decirles que hay momentos en los que esa promesa parece irremediablemente lejana”, dijo. “Cuando la vida misma parece mucho más difícil que la muerte”.

“Estos momentos de profunda decepción con Dios, la sensación de abandono total”, continuó. “Para la mayoría de nosotros, llegará un momento en la vida en que estos sentimientos se impondrán”.

Guthrie explicó que, según su fe, siempre ha encontrado consuelo en la idea de que Jesús también experimentó el dolor; sin embargo, reconoció que en este momento le cuesta encontrar respuestas ante lo que está viviendo.

Savannah Guthrie reflexionó sobre su fe y el difícil momento que atraviesa su familia. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

“Recientemente, en esta etapa difícil de mi vida, me he preguntado”, señaló. “He cuestionado si Jesús realmente experimentó esta herida en particular que yo siento: esta dolorosa y especialmente cruel sensación de no saber, de incertidumbre, de confusión y de respuestas que no llegan”.

“En esos momentos más oscuros, he pensado con amargura y quizá de forma irreverente que he descubierto un sentimiento que Jesús no conoció”, agregó.

A pesar de esas dudas, la periodista afirmó que no considera incorrecto cuestionar la fe en momentos difíciles y quiso reconocer abiertamente su dolor y sensación de pérdida.

“Es la oscuridad la que hace que la luz de esta mañana sea tan magnífica, tan intensamente hermosa. Es aún más brillante porque se necesita desesperadamente”, explicó.

Savannah permanece junto a su familia en Arizona, desde donde continúan buscando pistas sobre el paradero de su madre. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

“Así que cierro los ojos esta mañana y siento la luz del sol”, agregó. “Veo una visión clara del día en que el cielo y la tierra dejarán de ser distintos, porque serán uno en la tierra como en el cielo”.

“Cuando celebramos hoy, eso es lo que celebramos, y yo también lo hago. Aún creo. Y por eso digo con convicción: Feliz Pascua”.

Mientras tanto, Savannah permanece junto a su familia en Arizona, desde donde continúan buscando pistas sobre el paradero de su madre. En una entrevista reciente, reveló detalles preocupantes sobre la escena en la casa de Nancy.

“Las puertas estaban abiertas, había sangre en la entrada y la cámara Ring había sido arrancada”, contó a Hoda Kotb. “Entonces dijimos: ‘Esto no está bien’”.

Desaparición de Nancy Guthrie: lo último que se sabe

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie se centra en un secuestro dirigido. El Sheriff del condado de Pima y el FBI confirmaron el hallazgo de ADN (sangre) en el porche de la casa y cuentan con videos de un sospechoso enmascarado y armado que acechaba la vivienda la noche del 31 de enero.

Actualmente, las autoridades analizan grabaciones de seguridad de casas vecinas para detectar si hubo vigilancia previa. La pista más sólida es una mochila específica que portaba el atacante, mientras que la validez de supuestas notas de rescate sigue bajo estricta reserva.

Pese a la millonaria recompensa de 1 millón de dólares ofrecida por la familia, las autoridades aún no han realizado detenciones ni han logrado identificar una pista determinante que esclarezca el paradero de Nancy Guthrie.

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